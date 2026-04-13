РФ зафиксировала 6558 нарушений Украиной режима Пасхального перемирия

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
Со стороны Украины было зафиксировано 6558 нарушений режима Пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские формирования продолжали наносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по российским позициям. За время перемирия ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из арторудий, РСЗО и танков, нанесли 5 844 удара с использованием квадрокоптеров. Кроме того, было уничтожено 11 украинских БПЛА вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

Все российские группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, оставались на ранее занятых позициях, подчеркнули в министерстве.

Режим Пасхального перемирия, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, действовал с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о готовности поддержать перемирие. «Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — написал он в своём телеграм-канале.

С окончанием перемирия российские войска продолжили проведение СВО.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter