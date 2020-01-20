Калининградец избил гитариста и забрал у него инструмент, чтобы играть на нем дома

В Калининграде 28-летний местный житель избил музыканта, отобрав у него гитару стоимостью 25 тысяч рублей. Позже мужчина мешал отдыху соседей, поскольку сам играл на ней дома. Об этом в понедельник, 20 января, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на одной из остановок улицы Борзова. Мужчина увидел сидящего на скамейке гитариста и без причины начал избивать его. Затем он ушел, забрав с собой гитару. Пострадавший горожанин обратился в полицию и подробно описал преступника, когда рассказывал о случившемся. Вскоре в полицию обратились жители одного из домов на улице Эльблонгской. Они пожаловались, что сосед громко играет на гитаре и мешает их спокойному отдыху. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что «гитарист» и по приметам совпадает с похитителем, похищенный инструмент — тоже. После этого мужчину задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.