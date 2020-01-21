Рекордсмен по армрестлингу провел мастер-класс в калининградском СИЗО (фото)

Рекордсмен по армрестлингу провел мастер-класс в калининградском СИЗО (фото)
Фото пресс-службы УФСИН по Калининградской области
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В одном из калининградских следственных изоляторов подследственным показали технику «борьбы на руках». Особенностям спортивной технике их научил мастер спорта международного класса по армрестлингу Руслан Мальцев. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Как отметили в ведомстве, на встрече, прошедшей 20 января, подследственные узнали о правилах проведения спортивного единоборства. Рекордсмен не только продемонстрировал приемы единоборства, но и ответил на ряд вопросов, касающихся спортивного питания, количестве тренировок для изучения техники и восстановлении сил после них.

Руководство изолятора одобрило проведение подобных встреч и заявило о возможности организации «соревнования по армрестлингу среди отряда».

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