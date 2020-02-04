Врач-нарколог: пиво — самый вредный алкогольный напиток, его нужно запретить

Врач-нарколог: пиво — самый вредный алкогольный напиток, его нужно запретить
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пиво признали самым опасным алкогольным напитком, который нужно запретить. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова врача-психиатра, нарколога, кандидата медицинских наук Даниила Покровского.

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — привели в издании мнение Покровского.

Специалист уверен, что этот напиток кардиотоксичен, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Отмечается, что стоимость напитка не влияет на этот показатель.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — рассказал врач о возможных последствиях для организма и добавил, что средневековые художники также работали с красками на основе кобальта, но не доживали до старости из-за токсичности этого металла. По мнению эксперта, любители пива рискуют отравиться кобальтом.

Вместо пива врач рекомендовал пить сухое красное вино, поскольку оно признано наименее вредным среди алкогольных напитков. Он считает, что вино богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

В конце января аналитики подсчитали, какие спиртные напитки россияне чаще всего покупали в 2019 году. Оказалось, что за год соотечественники очень полюбили вино.
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