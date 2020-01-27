В 2019-м россияне реже покупали водку и чаще — вино

В 2019 году в России реже покупали водку, однако спрос на вина вырос. Об этом в понедельник, 27 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.



Как сообщили в издании, по сравнению с 2018 годом показатели розничной продажи водки упали на 0,6%, составив 71 млн декалитров (дал). В декабре спрос на крепкий спиртной напиток снизился еще на 3,3%, до 6,8 млн дал. Годовые продажи вина, наоборот, выросли до до 50,6 млн дал, показав прирост на 1,9%. Сообщается, что в декабре россияне также продолжали покупать вино, благодаря чему положительная динамика сохранилась — прирост на 1,3%, до 4,9 млн дал.

«Розничные продажи шампанских и игристых вин за год выросли на 0,4%, до 16,2 млн дал. В декабре, несмотря на новогодние праздники, продажи снизились на 2,4%, до 4,4 млн дал», — отметили в издании.

Продажа коньяка за 2019 год увеличилась на 4,4%, до 11,8 млн дал, а в декабре — на 3%, до 1,5 млн дал.

Самые высокие темпы роста розничных продаж отмечены на рынке слабоалкогольных напитков (содержание спирта не более 9%). В прошлом году они составили 17,1%, до 5,6 млн дал, в декабре их рост составил 4,3%, до 503 500 дал.

Всего в 2019 году россиянам продали 211,5 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи). Эта цифра на 0,6% больше, чем в 2018 году. В декабре продажи «упали» на 2,1%, до 25,8 млн дал.