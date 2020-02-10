Никто не пожелал разрабатывать концепцию Дня города-2020 в Калининграде

Никто не пожелал разрабатывать концепцию Дня города-2020 в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти города сообщили об окончании срока приема заявок на конкурс лучшей концепции предстоящего Дня города. Отмечается, что в этом году никто не захотел участвовать и присылать свои предложения. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбуке».

Как уточнили в мэрии, по этой причине срок подачи заявок будет продлен. «Мы продлеваем конкурс до 6 марта. Принять участие в нём могут общественные объединения и организации, учреждения, творческие коллективы, предприниматели, а также жители Калининграда старше 18 лет», — говорится в сообщении.

Согласно указанным требованиям, концепция должна быть инновационной и реалистичной, а также «отражать основную тему 2020 года в Российской Федерации — года памяти и славы и содержать мероприятия по задействованию творческих коллективов города».

Власти отметили, что некоторые предложения все-таки поступили, однако их масштаб — не концепция глобального праздника. «Примерно с пяток инициатив горожане всё-таки нам прислали, — поделились в администрации Калининграда. — Думается, что реализовать их мы сможем».

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