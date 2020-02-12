Кремль: Путин не хочет видеть себя на иконах

Кремль: Путин не хочет видеть себя на иконах
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

В Кремле рассказали об отношении к сувенирной продукции, на которой используются изображения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что ни сам Путин, ни официальный Кремль не приветствуют торговлю иконами с изображением главы государства.

«Вы знаете, мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует», — ответил Песков интересовавшимся журналистам. Как отметил представитель Кремля, такие товары нельзя считать иконами. «Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — подытожил Песков.


Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter