Кремль: Путин не хочет видеть себя на иконах

В Кремле рассказали об отношении к сувенирной продукции, на которой используются изображения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Отмечается, что ни сам Путин, ни официальный Кремль не приветствуют торговлю иконами с изображением главы государства.

«Вы знаете, мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует», — ответил Песков интересовавшимся журналистам. Как отметил представитель Кремля, такие товары нельзя считать иконами. «Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — подытожил Песков.