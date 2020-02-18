Калининградская роженица доехала до перинатального центра на машине ДПС (видео)

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В Калининграде сотрудники ДПС довезли рожавшую девушку до перинатального центра, сообщает региональное управление Госавтоинспекции в группе «ВКонтакте».

Инцидент произошел 17 февраля в 9 часов утра. Муж женщины подбежал к сотрудникам ГИБДД, машина которых находилась в районе магазина «Робинзон» на Северном обходе, и попросил довезти роженицу до медицинского учреждения. Чтобы быстрее доехать до роддома, сотрудники полиции включили мигалки и сигнальные устройства, благодаря чему добрались до перинатального центра «за считаные минуты». Родители новорожденного дали ему то же имя, что и у инспектора, который сопровождал роженицу - Богдан. 


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