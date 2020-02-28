РПЦ о закрытии церквей из-за коронавируса: эпидемию чумы остановили причащения

В РПЦ заявили, что остановить эпидемию чумы когда-то помогли причащения, передает в пятницу, 28 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на главу патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова. Так в РПЦ отреагировали на новость о закрытии церквей из-за коронавируса в Италии.



Смирнов считает, что у православных прихожан есть право не подчиняться требованию местных властей. «Есть в „Основах социальной концепции“ такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — призвал священнослужитель.

Однако избежать конфликта, по его мнению, поможет проведение ночной службы. «А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!» — процитировали его слова в издании.

Как объяснил представитель РПЦ, такие запреты говорят о том, что «правительство совершенно безбожное». Также он назвал подобные решения «началом конца».

«Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!» — добавил глава патриаршей комиссии.