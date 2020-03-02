Казакам в России запретили целовать иконы и руки священников из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет РИА «Новости».



«Официально приказ разослан по нашим организациям (совета атаманов региональных казачьих общественных организаций). Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача — предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции», — процитировали в издании слова представителя совета казаков Геннадия Ковалева.

Он также рассказал, что опубликованный приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока угроза распространения коронавируса не исчезнет. Атаман добавил, что казаки обратились к Роспотребнадзору с рекомендацией проверить на наличие инфекции храмы и работающих в них священнослужителей.

Позже глава Всероссийского казачьего общества Николай Долуда назвал чушью изданный приказ. «Это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов. Такой структуры, как Совет атаманов России, нет и никогда в жизни не было... Нельзя реагировать на всякую чушь», — оценил Долуда запрет целовать иконы.