Полиция вычислила калининградца, который пытался выйти из клуба с дамской сумочкой

Полиция вычислила калининградца, который пытался выйти из клуба с дамской сумочкой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре полиция задержала 23-летнего горожанина, который пытался выйти из ночного клуба с дамской сумочкой, украденной у одной из посетительниц. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений на ул. К. Маркса. Молодой человек похитил сумку и попытался выйти из клуба, однако сотрудников охраны смутил внешний вид молодого человека. На уточняющие вопросы преступник ответил, что владелица сумки ждет его на улице, но охранник все равно не позволил выйти молодому человеку. После этого калининградец убежал, решив бросить сумку с мобильным телефоном, паспортом и деньгами в клубе.

Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Сейчас горожанина проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.


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