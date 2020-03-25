Калининградская епархия: прихожане могут позвать к себе домой священника

В Калининградской епархии рассказали о возможностях причащения для опасающихся COVID-19. Прихожане теперь могут позвать к себе домой священника. Об этом сообщил руководитель информационного отдела калининградской епархии Давид Рожин в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».



«В первую очередь человек должен определить свое состояние здоровья. Если у него есть кашель, боль в горле, насморк, температура, то мы, как правило, людей информируем, чтобы они в такой ситуации старались оставаться дома. Если есть необходимость причащаться, то [они] могут священника домой к себе позвать», — отметил он и добавил, что испытывающим страх людям также лучше «помолиться дома» и «почитать священное писание».

При этом речь идет о выходных днях, поскольку по будням многие прихожане находятся на работе, уточнил Рожин. Также представитель РПЦ отметил, что никаких ограничений по количеству людей на службе областная епархия пока не вводила. «Мы таких ограничений не вводили по одной простой причине — везде абсолютно разное количество прихожан. Если в одном храме в выходные собирается от 50 до 70 человек, то в Соборе (Кафедральный собор Христа Спасителя — прим. „Нового Калининграда“) — понятное дело, это самый крупный храм в центре — там может собираться людей больше», — объяснил руководитель информационного отдела региональной епархии и уточнил, что специальные меры на сегодняшний день вызывают вопросы.

«Первый [вопрос] — это целование икон, а второй — это само причастие. Что касается целования икон: нельзя сказать, что это прямо супернеобходимо для каждого верующего, просто у людей чувство благоговения и так далее. Поэтому происходит регулярная дезинфекция икон с помощью соответствующих растворов», — рассказал о ежедневной обработке религиозных объектов Рожин. По его словам, некоторые храмы устанавливают внутри ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха. Также среди мер защиты от COVID-19 выделяется проветривание помещений.

Дело с причастием обстоит сложнее, признался представитель РПЦ, поскольку «христианин не может не причащаться и быть христианином в полном смысле этого слова». Так, на некоторых приходах храмовые объекты протирают специальными материями, которые заранее пропитали спиртом.