В правительстве объяснили, почему потребовалось делать обсерватор еще и из «Мечты»

В правительстве объяснили, почему потребовалось делать обсерватор еще и из «Мечты»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Два новых обсерватора на базе социального центра «Мечта» (65 мест) и лагеря «Спутник» в Неманском районе (12 мест) необходимы для тех, кто не имеет возможности самоизолироваться в своей квартире, пояснил в среду глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Эти меры предпринимаем для гарантии того, что если все же произойдет некий рост числа людей, которым необходима самоизоляция не в условиях квартиры, то эти места у нас будут», — пояснил Лысков.

Он также напомнил, зачем нужны обсерваторы. «Это необходимо для людей, которые не имеют физической возможности самоизолироваться в условиях домашнего карантина. То есть у них большая семья, они живут в доме, в квартире, где куча родственников. Допустим, что только один член семьи был за границей и ему необходимо самоизолироваться. Если он самоизолируется в квартире, где живет много родственников, это значит, что он и их обрекает на самоизоляцию. А они никуда не выезжали и в принципе не должны самоизолироваться», — отметил глава пресс-службы правительства области.

В пресс-службе также уточнили, что не все номера социального центра «Мечта» подходят для обсерватора — только те, где есть отдельный санузел.

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