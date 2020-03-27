РПЦ: верующие в «Одноклассниках» могут звонить по видеосвязи священникам-блогерам

РПЦ: верующие в «Одноклассниках» могут звонить по видеосвязи священникам-блогерам
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Глава Черняховска самоизолировался после отпуска за границей
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Священнослужители Русской православной церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники». Такой вид общения с прихожанами ввели из-за сложной эпидемиологической ситуации, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение сайта Московского патриархата.

«В ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, в „Одноклассниках“ можно будет обратиться к священнику со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит», — отмечается в сообщении.

Дозвониться до духовников можно из специальной группы «Поговори со священником» в «Одноклассниках», нажав для этого на кнопку «позвонить». Сервис функционирует на базе платформы голосовых и видеозвонков социальной сети. Уточняется, что все звонки защищены end-to-end шифрованием, что позволяет обеспечить полную приватность бесед. В патриархии уточнили, что связаться можно из любой точки страны.

Разговаривать с пользователями будут шесть представителей РПЦ из разных российских регионов: иерей Святослав Шевченко (Благовещенск), иерей Константин Мальцев (Краснодарский край), иерей Владимир Панарин (Челябинск), иерей Альвиан Тхелидзе (Знаменск), иерей Вячеслав Нефедов (Ярославль) и протоиерей Сергей Воронкин (Новосибирская область).

«Все священники имеют опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн. С помощью нового сервиса все пользователи „Одноклассников“, которые не могут посетить храм в условиях пандемии коронавируса COVID-19, смогут получить ответы на свои вопросы — так же, как они сделали бы это в церкви», — процитировали слова из сообщения в издании.

В пресс-релизе также отмечается, что так Русская православная церковь и «Одноклассники» поддерживают всех, кому важно обратиться к священнику во время непростой эпидемиологической ситуации в стране.


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