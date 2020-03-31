СК начал проверку после высказывания протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках»

В следствии выясняют, содержится ли экстремизм в высказывании протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками», передает «Интерфакс» во вторник, 31 марта.



В издании отметили, что «вчера в отношении Смирнова органами Следственного комитета по Юго-Западному административному округу Москвы начата доследственная проверка по признакам статьи 282 УК РФ№» (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, 16 февраля глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, которые живут с мужчинами без заключения брака, с «бесплатными проститутками». Позже в духовенстве объяснили его слова «неудачным троллингом».

«Подано мною заявление о привлечении протоирея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по ст. «клевета», а также ст. «оскорбление» (КоАП), так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по ст. «занятие проституцией», — написал на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Чихунов, обратившийся в феврале в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь священнослужителя к ответственности.

«Считаю своим долгом встать на защиту чести и достоинства женщин России, которых оскорбили представители РПЦ, а также оклеветали», — отметил он.