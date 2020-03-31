В Калининграде экс-сотрудник прачечной угнал авто начальника и попал на нем в аварию

В Калининграде бывший сотрудник сети прачечных угнал иномарку своего начальника, но попал на ней в ДТП. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в офисе компании на ул. Судостроительной. Бывший работник сети городских прачечных пришел повидаться со своим старым коллегой, однако во время встречи мужчины решили выпить спиртного. Под воздействием алкоголя 41-летний горожанин забрал ключи и угнал припаркованный автомобиль своего экс-начальника. В аварию мужчина попал, когда находился уже на площади Василевского — угонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и оформили в его отношении протокол за вождение в нетрезвом виде. Поврежденный автомобиль марки «Форд» отправили на штрафстоянку. Позже выяснилось, что машина находится в розыске, а сам похититель еще неделю назад работал водителем в компании, однако его уволили.

В настоящее время устанавливается ущерб от действий злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.