В Балтийске установили памятный знак, посвященный одной из поправок в Конституцию РФ

В Балтийске установлен памятный знак, посвященный одной из недавно принятых поправок в Конституцию. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в газете «Вестник Балтийска» в пятницу, 3 июля.



Речь о поправке в ст. 67 Конституции, в которой говорится о территориальной целостности. «Родной земли не отдадим ни пяди», — написано на памятном знаке. Его установили на постаменте памятника императрице Елизавете. Отмечается, что в торжественной акции в честь открытия знака приняли участие областные и местные власти, волонтеры.