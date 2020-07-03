В Балтийске установили памятный знак, посвященный одной из поправок в Конституцию РФ

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В Балтийске установлен памятный знак, посвященный одной из недавно принятых поправок в Конституцию. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в газете «Вестник Балтийска» в пятницу, 3 июля.

Речь о поправке в ст. 67 Конституции, в которой говорится о территориальной целостности. «Родной земли не отдадим ни пяди», — написано на памятном знаке. Его установили на постаменте памятника императрице Елизавете. Отмечается, что в торжественной акции в честь открытия знака приняли участие областные и местные власти, волонтеры.



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