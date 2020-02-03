ЖК «Ютта» на ул. Красносельской — удобное жильё для комфортной жизни!

Где в Калининграде найти уютное и качественное жильё по приемлемой цене.

Как выбрать квартиру в Калининграде, чтобы можно было быстро добраться до центра города, но при этом жить в тишине? Чтобы вокруг было много зелени и свежего воздуха, но также хватало магазинов, а ещё были школы, поликлиники и детские сады? Чтобы было где поставить машину, но при этом двор не выглядел как сплошная парковка? Чтобы дом был красивым снаружи и внутри, отвечал всем современным нормам, и при этом чтобы купить квартиру в нём мог себе позволить обычный житель города? Если собрать вместе все эти требования, может показаться, что ответ лежит в плоскости научной фантастики. Но нет, такое жильё есть в Калининграде.

Жилой комплекс «Ютта» строится на ул. Красносельской. Это зелёный район со среднеэтажной застройкой на западе города. Тихие улицы, очень много деревьев, никаких «муравейников» — вокруг преимущественно 5-9-этажные дома с уютными дворами и частный сектор.

Название комплекса связано с его расположением — в XIII веке в этом районе была построена кирха Юдиттен, орденская католическая церковь Девы Марии. Сегодня это Свято-Никольский храм и самое древнее здание, сохранившееся в Калининграде. По одной из версий, кирха носит имя святой Ютты (Юдиты) Ботишер. И архитектурное решение жилого комплекса отвечает историческим корням его имени.

ЖК «Ютта» — это девятиэтажный дом со встроенным подземным паркингом. То есть у вас не будет проблем с парковкой автомобиля, и при этом двор не превращается в стоянку, где нельзя отдохнуть или погулять с детьми. Здесь есть и детская площадка, и спортплощадка, и место для отдыха взрослых«, а также велодорожки, газоны, вынесенная отдельно и огороженная площадка для сбора ТБО. И даже дополнительный паркинг на въезде во двор и с обратной стороны дома, спроектированный так, чтобы не мешать жителям и их гостям.

Дом построен из высококачественных материалов и оборудован бесшумными современными лифтами. На первом этаже запланированы нежилые помещения — это могут быть магазины, кафе, клубы по интересам или офис управляющей компании. В каждой квартире — автономный газовый котёл, позволяющий жить с комфортом без оглядки на капризную калининградскую погоду и официальные сроки отопительного сезона.

Кстати, надо несколько слов сразу сказать о планировках. В ЖК «Ютта» предлагаются просторные 1-3-комнатные квартиры площадью от 46 до 99 квадратных метров. В каждой предусмотрен выход на лоджию. Квартиры спроектированы так, что каждый может подобрать наиболее удобную именно для него планировку. Хотите, чтобы окна выходили на разные стороны? Пожалуйста. Считаете, что одного туалета будет мало? Легко — в двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрено по два санузла. Есть варианты для тех, кто любит большие холлы, и для тех, кто привык использовать каждый сантиметр пространства в квартире. При этом в квартирах нет бесполезных «аппендиксов» или ненужных коридоров, какие часто встречаются в старых домах.









А что же с инфраструктурой? С ней тоже всё отлично. Как уже говорилось, улица Красносельская — это тихий и зелёный район. В непосредственной близости от жилого комплекса «Ютта» расположены 4 детских сада, 2 школы, магазины, аптеки, банки и всё остальное, что необходимо в повседневной жизни. В шаговой доступности два крупных супермаркета — «Виктория» и «Spar». Добраться до центра Калининграда элементарно можно как на машине за 10 минут, так и на общественном транспорте — с проспекта Победы или с проспекта Мира. К тому же рядом расположена станция городских электричек — а это значит, что даже час пик или в дни больших городских праздников доехать до центра города без пробок не составит труда. До любой остановки от ЖК «Ютта» идти всего несколько минут, при этом под окнами — тихо и спокойно.

Кстати, ещё один плюс — выезд из города в сторону моря, который также расположен в этом районе. Просто выходите (выезжаете) на проспект Победы, а там уже легко выбрать — к морю на запад или в центр Калининграда на восток. Если к морю ехать неохота, неподалёку расположены два из четырёх оборудованных городских пляжа — на Пелавском и Карповском озёрах, где официально разрешено купание.

И теперь главный вопрос — сколько всё это стоит? Однокомнатная квартира площадью около 46 квадратных метров обойдётся в 2,7 млн рублей. Двухкомнатная квартира площадью 68 «квадратов» — в 3,6 млн. рублей. Трёхкомнатную квартиру площадью 99 квадратных метров можно купить 5,2 млн рублей. Это дешевле, чем схожее по площади и качеству жильё в том же районе города.

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Застройщик ООО «1 Строительный Холдинг». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте