Замучили боли в спине, суставах, головные и другие виды болей — выход есть!

На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, приобрели практически характер эпидемии в нашем обществе.

Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем. Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа « Инь-Янь» в Калининграде за 19 лет своей работы принял и оказал профессиональную помощь десяткам тысяч пациентов с различными видами патологии, сопровождающейся болевым синдромом.

артрозо-артриты

и т. п.

и т. д.

и т. п.

Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков,различных суставов, искривление позвоночника, воспаление и ущемление различных периферических нервов (седалищный, лицевой, тройничный, межреберный), воспаление различных сплетений (шейные, плечевые), также боль может сопровождать такие состояния, как посттравматический синдром разной локализации, различные виды неврозов (включая кардионевроз







Ключевой принцип подхода к больным в « Инь-Янь» — это индивидуальный подход к каждому пациенту, максимально возможная оперативная постановка правильного клинического диагноза и назначение комплексного лечения причины заболевания в кратчайшие сроки от обращения больного!

В медицинский центр приезжают целыми семьями пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России, ближнего и дальнего зарубежья.



Прием ведется сертифицированными специалистами с большим опытом с Дальнего Востока.

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