Нелёгкие болезни легких: как получить своевременную помощь?

Ежегодно в ноябре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проходит Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

ХОБЛ — это представляющая угрозу для жизни болезнь легких, препятствующая нормальному дыханию. Главной причиной ХОБЛ является табачный дым (включая пассивное воздействие дыма). Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году по причине ХОБЛ ежегодно могут умирать до 8,3 млн человек. В странах с высоким и средним уровнями дохода табачный дым является самым серьезным фактором риска, тогда как в странах с низким уровнем дохода заболевание вызвано воздействием загрязненного воздуха внутри помещений, например, в результате использования в качестве топлива биомассы.

Показатели смертности от ХОБЛ среди курильщиков максимальны, у них быстрее развивается обструкция дыхательных путей и одышка. Согласно данным статистических исследований, курильщики в четыре раза чаще болеют пневмонией, чем некурящие. Скорее всего, это объясняется тем, что вызванные курением изменения тканей легких и дыхательных путей делают их более уязвимыми для микробов.

Факторами риска профессиональной природы, значение которых установлено, являются пыли, содержащие кадмий и кремний. Профессии с повышенным риском развития ХОБЛ — шахтеры; строители, работа которых предполагает контакт с цементом; рабочие металлургической промышленности (горячая обработка металлов); железнодорожники; рабочие, занятые переработкой зерна, хлопка и производством бумаги. А курение значительно усиливает неблагоприятное действие профессиональных факторов.

Основные симптомы ХОБЛ:

Кашель — ежедневный или перемежающийся.

Выделение мокроты.

Одышка — прогрессирующая, постоянная (каждый день), усиливающаяся при физической нагрузке, нарастающая при респираторных инфекциях.

Диагноз и лечение ХОБЛ

Диагноз ХОБЛ подтверждается исследованием, которое называется спирометрия. Оно показывает, какое количество воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть и как быстро воздух может входить в легкие и выходить из них.

Различные формы лечения ХОБЛ могут содействовать облегчению симптомов и повышению качества жизни людей, страдающих этой болезнью. Так, например, лекарства, способствующие расширению основных дыхательных путей в легких, могут облегчить одышку. В связи с тем, что ХОБЛ развивается медленно, наиболее часто болезнь диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше. Очень важно как можно раньше выявить заболевание.

Преимущества ранней диагностики ХОБЛ:

Раннее начало адекватной терапии.

Лучший эффект от терапии.

Профилактика обострений.

Снижение темпов прогрессирования.

Основные методы лечения ХОБЛ

Отказ от курения

Рекомендуется полный отказ от курения (в том числе пассивного).

Лекарственная терапия. На сегодняшний день имеется огромное количество препаратов для лечения ХОБЛ, препарат, который необходим именно вам, в вашей ситуации способен подобрать только опытный врач-терапевт или пульмонолог. Не стоит забывать, что важнейший способ лечения заболевания ХОБЛ — это ингаляция с использованием лекарственных препаратов, которые способны расширить бронхи, уменьшить воспалительные процессы в них, устранить одышку. В большинстве случаев ингаляторы необходимо использовать практически постоянно или неопределенно долго.



Реабилитация. Для больных с ХОБЛ также необходимы тренирующие программы, которые ведут упор на физическую активность на всех стадиях течения процесса. Они способны уменьшить одышку и усталость пациента.

Профилактика ХОБЛ

Своевременное прохождение диспансеризации позволяет обнаружить предпосылки к возникновению болезни или выявить отклонения на начальной стадии. Именно поэтому так важно следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию.

«СОГАЗ-Мед» напоминает: каждый, кто имеет на руках полис обязательного медицинского страхования, вправе бесплатно детально обследовать состояние своего здоровья. Диспансеризация взрослого населения проводится: раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Вторичная профилактика ХОБЛ, направленная на снижение риска обострения болезни.

Больному рекомендуется:

Укреплять иммунитет и знать факторы, провоцирующие обострение.

Проходить бронхолитическую терапию.

Осуществлять вакцинацию и ревакцинацию против пневмококковой и гриппозной инфекции.

Проходить периодические курсы витаминной терапии, лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики.

Правильно использовать ингаляторы при ХОБЛ.

Периодически проходить лечение в специализированных санаториях и курортах. Это даст возможность поддерживать легочную ткань в нормальном состоянии, обеспечивать ее функциональность на оптимальном уровне.

По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС, застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут обратиться к страховому представителю по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте www.sogaz-med.ru



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Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных — более 19 млн человек. Региональная сеть — более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.