УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

С 1 по 30 декабря в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей!

Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:

  • Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)

  • Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений

  • Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀

  • Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀

  • Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀

  • Лечение эрозии шейки матки⠀⠀

  • Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀

  • Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀

  • Лечение бесплодия

  • Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀

  • Решение проблем климактерического периода

  • Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀

  • Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀

  • Удаление папиллом, кондилом


    Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:

    • Выделения из влагалища (бели)
    • Боли внизу живота
    • Болевые ощущения во время полового контакта
    • Межменструальные кровотечения
    • Постоянные или периодические нарушения менструального цикла

    Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:

    1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

    2. По телефону (4012) 33-44-55.

    3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

    Срок действия акции: с 1.12.2019 г. по 30.12.2019 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

    Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

    Справка

    Class Clinic медицинский центр

    г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
    +7 (4012) 33 44 55
    +7 909 777 80 09
    www.class-clinic.com
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    Источник: Class Clinic
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