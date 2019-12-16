УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

С 1 по 30 декабря в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей!
Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:
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Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)
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Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений
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Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀
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Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀
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Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀
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Лечение эрозии шейки матки⠀⠀
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Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀
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Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀
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Лечение бесплодия
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Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀
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Решение проблем климактерического периода
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Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀
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Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀
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Удаление папиллом, кондилом
Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:
- Выделения из влагалища (бели)
- Боли внизу живота
- Болевые ощущения во время полового контакта
- Межменструальные кровотечения
- Постоянные или периодические нарушения менструального цикла
Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:
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На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
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По телефону
(4012) 33-44-55.
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В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp:
8909 777-800-9.
Срок действия акции: с 1.12.2019 г. по 30.12.2019 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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