Юристы «отбили» претензии АСВ к калининградскому застройщику почти на 0,5 млрд

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов в отношении одного из крупнейших калининградских застройщиков о взыскании долга по кредиту, пени и штрафов на 26,6 млн руб. Это в 19 раз меньше, чем было первоначально заявлено в иске.

Суть судебного спора уходит корнями в банкротство «ЕвроСитиБанка» (в его состав вошел «Региональный Кредитный Банк»). В 2012-2015 годах калининградский застройщик получил три кредита на общую сумму в 170 млн руб., которые регулярно обслуживал вплоть до отзыва лицензии у банка.

Команда юридического бюро Алексея Роменко, представлявшая застройщика, в ходе судебного процесса предоставила доказательства того, что, во-первых, его клиент погасил значительную сумму долга по кредиту и не имел просроченной задолженности на момент отзыва лицензии у банка-кредитора, а во-вторых, агентство не учло значительные объемы погашений кредита, которые произошли в последние недели работы банка.

По данным Бюро кредитных историй, к 15 июня 2016 года (за 3 недели до отзыва лицензии у банка) долг по кредитам составлял 96,3 млн руб. С 17 по 20 июня застройщик выплатил банку 78,3 млн руб. Таким образом, компания оставалась должна банку на момент отзыва лицензии всего 15 млн основного долга и 7,5 млн процентов.

АСВ пыталось оспорить перечисление банку, перешедшему после отзыва лицензии под его контроль, денег застройщиком со ссылкой на отсутствие упоминаний о нем в «документах дня банка». Суд счел, что наличие оплаты подтверждаются проведенными платежными поручениями, а «документы дня банка» не вызывают доверия. Они оказались не прошиты, не пронумерованы и в них не было вообще никаких упоминаний об электронных платежных поступлениях в банк 17 и 20 июля 2019 года. В эти дни «ЕвроСитиБанк» работал в штатном режиме, что заставило суд скептически отнестись к доказательствам Агентства по страхованию вкладов.

Как отмечает юрист Алексей Роменко, АСВ, толком не поднимая архивы, почему-то решило заявить долги по кредитам, как будто застройщик их вообще не гасил. Отсюда и появились огромные неустойки, которые вместе с суммой основного долга и процентами позволили выставить иск первоначальный иск на 511 млн руб. «Нам пришлось копнуть все архивы, в том числе и московские, и доказать, что кредиты гасились и обслуживались. Так мы вышли всего на 15 млн основного долга плюс пени и штрафы, и это в данной ситуации очень хороший результат», — прокомментировал Роменко.

Решение арбитражного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.