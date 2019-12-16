В драмтеатре скучно не будет никому

На пресс-конференции по итогам Года театра худрук Михаил Андреев заявил, что наша драма не снижает оборотов. «Мы ощущаем повышенный интерес к театру, в том числе из-за нашей открытости, мы выходим на площадки библиотек, музеев, и режиссеры, и наши актеры идут к людям, на дискуссии, на улицы города. Это расширяет театр, работает на его развитие, формирует театральную философию». И это будет продолжаться.Худрук обозначил планы театра на следующий год. После зимних каникул начинается работа над инсценировкой повести Э.Т.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времен Людовика XIV». Поставить по ней иронический детектив согласился Леонид Алимов, главный режиссер Театра им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Летом он возглавлял жюри первого Международного фестиваля «Башня», теперь — в жюри «Золотой маски». Премьера спектакля планируется на праздничные дни 8 марта.
В феврале на малой сцене режиссер из Казани Регина Саттарова выпустит необычный по форме спектакль об обретении любви художником и ее крушении. Постановка навеяна жизнью и творчеством австрийского экспрессиониста Оскара Кокошки и венских акционистов. Зрители погрузятся в процесс создания произведения искусства.
Вторую премьеру на малой сцене готовит режиссер Антон Контушев. Это запрещенная к постановке в советское время пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Тема буллинга по-прежнему актуальна. Кстати, в феврале и польский режиссер Мачей Виктор с нашими актерами готовятся поговорить об этом в рамках перформативной читки шведской пьесы в нетеатральном пространстве города.
К 75-летию Великой Победы зрителям представят новую версию легендарной «Виллы «Эдит» в постановке режиссера Вячеслава Виттиха. Культовый для калининградцев первого поколения спектакль И. Баринова и З. Корогодского о штурме Кенигсберга и судьбе культурных ценностей был показан в драмтеатре более 200 раз.
На май запланирована премьера мелодрамы «Когда голуби улетели» — продолжение сюжета всенародно любимого фильма «Любовь и голуби». Известный драматург, актер и режиссер Дмитрий Минченок передал эту пьесу для первой постановки калининградской драме. Режиссер-постановщик — народный артист России Михаил Салес.
Будут и новые детские спектакли. Михаил Андреев рассказал, что летом труппа будет готовить еще две премьеры. Планируется открыть 74-й сезон драмтеатра комедией Александра Островского «Доходное место» в постановке Михаила Салеса и спектаклем по мотивам пьесы «Салемские ведьмы» Артура Миллера, который будет ставить Вячеслав Виттих.
Руководитель калининградской драмы подвел итоги уходящего Года театра. Он отметил абсолютный рекорд: «В российской театральной среде принято считать, что для города с полумиллионным населением стабильный результат — 50 тысяч зрителей за год. Год назад мы очень переживали, как откликнется зритель, — это главное для нас. И вчера я с удивлением открыл для себя астрономическую цифру. Нас посетили 130 тысяч человек. Если в последние годы в драмтеатре бывали в среднем 100 тысяч зрителей, то за этот год практически на треть зрителей больше пришло в театр». 20 тысяч из этого количества — наши дети.
Михаил Андреев напомнил, что привлекало тысячи калининградцев: «Огромное количество спектаклей, фестивалей, форумов дали возможность прийти в театр новым зрителям, увидеть работы других коллективов и раскрыться полностью нашим актерам». 195 спектаклей показано за этот год, выпущено 8 новых постановок. А экспериментальный спектакль «Черная кошка, белый кот» вошел в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска». Калининградская драма с успехом гастролировала в Минске и Владикавказе.
Команде драмтеатра были поручены федеральные проекты, которые также привлекли тысячи новых зрителей: «Всероссийский театральный марафон», «Театральная олимпиада», «Большие гастроли», «Народный театр». Главная драматическая сцена региона приняла известные театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владикавказа, Мурманска. Плюс фестиваль «Балтийские сезоны».
С огромным интересом были встречены крупнейшие региональные проекты. Для публики стал открытием первый Международный театральный фестиваль «Башня», который проводился на четырех площадках города. Он познакомил зрителей с искусством 12 театров из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Эльблонга, Калининграда и Советска. А I-й театральный форум «Новый взгляд» расширил горизонты знаний специалистов, поведал худрук.
Новые инициативы самого драмтеатра также увеличили его аудиторию. Калининградцев удивила необыкновенная «Музейная ночь в театре». Впервые к ее проведению были привлечены 50 арт-волонтеров. Также впервые шестерых непрофессионалов, победителей конкурса «Народный театр», ввели в число исполнителей спектакля «Мастер и Маргарита»(16+). Интерес к театральному искусству также привлекали совместные проекты с библиотеками города и художественные выставки. В нетеатральных пространствах проходят перформативные читки международного проекта «Новый взгляд — театр Европы».
А в конце Года театра впервые будут показаны инклюзивные спектакли «В поисках Изумрудного города»(0+) и «Стиляги»(12+). На подмостки калининградской драмы впервые выйдут дети и молодежь с серьезными ограничениями здоровья.
«Все мы работали тяжело, напряженно, некоторые — без отпусков. Но мы очень рады тому, что благодаря вниманию власти и зрителей наш театр стал более открытым и доступным, — подвел черту худрук Михаил Андреев. — Год театра оказался нескучным... Будущий год тоже будет интересным, интригующим, поскольку живое театральное искусство остается востребованным всегда».
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