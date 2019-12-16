В драмтеатре скучно не будет никому

На пресс-конференции по итогам Года театра худрук Михаил Андреев заявил, что наша драма не снижает оборотов. «Мы ощущаем повышенный интерес к театру, в том числе из-за нашей открытости, мы выходим на площадки библиотек, музеев, и режиссеры, и наши актеры идут к людям, на дискуссии, на улицы города. Это расширяет театр, работает на его развитие, формирует театральную философию». И это будет продолжаться.

Худрук обозначил планы театра на следующий год.Поставить по ней иронический детектив согласился Леонид Алимов, главный режиссер Театра им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Летом он возглавлял жюри первого Международного фестиваля «Башня», теперь — в жюри «Золотой маски». Премьера спектакля планируется на праздничные дни 8 марта.

В феврале на малой сцене режиссер из Казани Регина Саттарова выпустит необычный по форме спектакль об обретении любви художником и ее крушении. Постановка навеяна жизнью и творчеством австрийского экспрессиониста Оскара Кокошки и венских акционистов. Зрители погрузятся в процесс создания произведения искусства.

Вторую премьеру на малой сцене готовит режиссер Антон Контушев. Это запрещенная к постановке в советское время пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Тема буллинга по-прежнему актуальна. Кстати, в феврале и польский режиссер Мачей Виктор с нашими актерами готовятся поговорить об этом в рамках перформативной читки шведской пьесы в нетеатральном пространстве города.





К 75-летию Великой Победы зрителям представят новую версию легендарной «Виллы «Эдит» в постановке режиссера Вячеслава Виттиха.был показан в драмтеатре более 200 раз.На май запланирована премьераИзвестный драматург, актер и режиссер Дмитрий Минченок передал эту пьесу для первой постановки калининградской драме. Режиссер-постановщик — народный артист России Михаил Салес.

Будут и новые детские спектакли. Михаил Андреев рассказал, что летом труппа будет готовить еще две премьеры. Планируется открыть 74-й сезон драмтеатра комедией Александра Островского «Доходное место» в постановке Михаила Салеса и спектаклем по мотивам пьесы «Салемские ведьмы» Артура Миллера, который будет ставить Вячеслав Виттих.

Руководитель калининградской драмы подвел итоги уходящего Года театра. Он отметил абсолютный рекорд: «В российской театральной среде принято считать, что для города с полумиллионным населением стабильный результат — 50 тысяч зрителей за год. Год назад мы очень переживали, как откликнется зритель, — это главное для нас. И вчера я с удивлением открыл для себя астрономическую цифру. Нас посетили 130 тысяч человек. Если в последние годы в драмтеатре бывали в среднем 100 тысяч зрителей, то за этот год практически на треть зрителей больше пришло в театр». 20 тысяч из этого количества — наши дети.

Михаил Андреев напомнил, что привлекало тысячи калининградцев: «Огромное количество спектаклей, фестивалей, форумов дали возможность прийти в театр новым зрителям, увидеть работы других коллективов и раскрыться полностью нашим актерам». 195 спектаклей показано за этот год, выпущено 8 новых постановок. А экспериментальный спектакль «Черная кошка, белый кот» вошел в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска». Калининградская драма с успехом гастролировала в Минске и Владикавказе.

Команде драмтеатра были поручены федеральные проекты, которые также привлекли тысячи новых зрителей: «Всероссийский театральный марафон», «Театральная олимпиада», «Большие гастроли», «Народный театр». Главная драматическая сцена региона приняла известные театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владикавказа, Мурманска. Плюс фестиваль «Балтийские сезоны».



С огромным интересом были встречены крупнейшие региональные проекты. Для публики стал открытием первый Международный театральный фестиваль «Башня», который проводился на четырех площадках города. Он познакомил зрителей с искусством 12 театров из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Эльблонга, Калининграда и Советска. А I-й театральный форум «Новый взгляд» расширил горизонты знаний специалистов, поведал худрук.

Новые инициативы самого драмтеатра также увеличили его аудиторию. Калининградцев удивила необыкновенная «Музейная ночь в театре». Впервые к ее проведению были привлечены 50 арт-волонтеров. Также впервые шестерых непрофессионалов, победителей конкурса «Народный театр», ввели в число исполнителей спектакля «Мастер и Маргарита»(16+). Интерес к театральному искусству также привлекали совместные проекты с библиотеками города и художественные выставки. В нетеатральных пространствах проходят перформативные читки международного проекта «Новый взгляд — театр Европы».

А в конце Года театра впервые будут показаны инклюзивные спектакли «В поисках Изумрудного города»(0+) и «Стиляги»(12+). На подмостки калининградской драмы впервые выйдут дети и молодежь с серьезными ограничениями здоровья.







«Все мы работали тяжело, напряженно, некоторые — без отпусков. Но мы очень рады тому, что благодаря вниманию власти и зрителей наш театр стал более открытым и доступным, — подвел черту худрук Михаил Андреев. — Год театра оказался нескучным... Будущий год тоже будет интересным, интригующим, поскольку живое театральное искусство остается востребованным всегда».