«Автотор» поздравил экипаж малого ракетного корабля «Серпухов» с днем рождения

В минувшую субботу, 14 декабря, на малом ракетном корабле Балтийского флота «Серпухов» прошел праздник по случаю четырехлетней годовщины со дня подъема Андреевского флага.

Вот уже несколько лет над кораблем шефствует крупнейшее предприятие региона «Автотор». Представители компании посетили Балтийскую военно-морскую базу, где дислоцируется «Серпухов», и поздравили экипаж с днем рождения корабля. По традиции шефы прибыли не с пустыми руками. В числе подарков, переданных военным морякам, — телевизоры, компьютерная и бытовая техника, инструменты, канцтовары, наборы деликатесов и многое другое.

Старший вице-президент «Автотор Холдинга» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко, выступая с приветственной речью, отметил, что все эти годы экипаж корабля «Серпухов» успешно решает самые ответственные боевые задачи по повышению обороноспособности страны, ликвидации террористической угрозы, обеспечению безопасности государства.

Владимир Кривченко пожелал экипажу успехов в боевой подготовке и вручил офицерам часы с символикой «Автотора», специально выпущенные к 25-летнему юбилею компании, подчеркнув, что крупнейшее предприятие Калининградской области и впредь будет оказывать шефскую помощь военным морякам, поддерживая их и помогая в решении бытовых вопросов.

Командир корабля капитан-лейтенант Богдан Капети поблагодарил «Автотор» за шефскую помощь, отметив, что компания оказывает всемерную поддержку «Серпухову», неизменно откликаясь на все просьбы и нужды.

МРК «Серпухов» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе, спущен на воду 3 апреля 2015 года и вошел в состав Черноморского флота. В 2016 году корабль нес боевое дежурство у берегов Сирии, выполнив три пуска крылатых ракет «Калибр» по целям группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. В результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

С октября 2016 года корабль вошел в состав Балтийского флота. В 2017 году МРК «Серпухов» удостоился почетного наименования «ударный».

«Автотор» — один из крупнейших автопроизводителей России. На днях компания отметила 25-летний юбилей со дня основания. За это время в Калининградской области появилась и успешно развивается новая отрасль, которая обеспечивает занятость более 30 тысяч человек, включая работающих на предприятиях автомобилестроения и в смежных отраслях. На сегодняшний день «Автотор» входит в 30 крупнейших компаний России и является самым крупным в мире контрактным автопроизводителем.