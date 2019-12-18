Купить недвижимость в Балтийске на побережье стало проще

Застройщик ООО «Море» расширяет спектр услуг

Балтийск — самый западный город России. Пляж города Балтийска — один из лучших на всем побережье Калининградской области: песчаный, без единого камушка, широкая береговая линия, чистое море и воздух.

В последние годы Балтийск активно развивается инфраструктура города. В течение трех лет ожидается строительство последней очереди приморского кольца, а уже в 2020 г. — завершение работ по подаче газа.

Именно в Балтийске компания «Море» реализует проекты по строительству жилой и коммерческой недвижимости, и это далеко не всё.





О реализованных проектах

В 2019-м ООО «Море» завершило реализацию трех собственных проектов.

Первым стал комплекс таунхаусов в п. Мечниково в 200 метрах от пляжа.

В начале года ООО «Море» сдало в эксплуатацию еще один объект: 3-этажный жилой дом на ул. Чехова в центре города, который стал поистине украшением города.

И уже к концу лета завершилось строительство 3-этажного многоквартирного дома на ул. Киркенесской в непосредственной близости от Приморской бухты Калининградского залива. В доме еще остались в продаже 2-х и 3-х комнатные квартиры по низкой цене — от 28 000 руб. за кв.м.

Более подробно ознакомиться с реализованными проектами компании «Море» можно на сайте: море39.рф.

О продолжении проектов по строительству

ООО «Море» реализует не только собственные проекты, но и выступает генподрядчиком при строительстве крупных объектов в Балтийске. Одним из таких объектов стало строительство гостиницы с рестораном в центре города. Сдача объекта планируется на 2020 г.

Также ООО «Море» строит индивидуальные жилые дома по европейским проектам в Балтийске и Калининграде, воплощая смелые мечты заказчиков по очень доступным ценам.





О новых услугах компании

Но на этом молодая команда профессиональных сотрудников компании ООО «Море» не останавливается. И следующим этапом развития стало оказание посреднических и юридических услуг в сфере недвижимости:

помощь в продаже или подборе объектов жилой, коммерческой недвижимости, земельных участков на Балтийском побережье,

профессиональная юридическая помощь в решении любого вопроса в сфере недвижимости,

оценка объектов недвижимости,

помощь в оформлении ипотечного кредита* без посещения офисов банков,

управление объектами недвижимости на выгодных договорных отношениях.

И самое главное, все консультации сотрудники ООО «Море» проводят совершенно бесплатно. Обращайтесь, будем рады помочь!

*ПАО «Банк „Санкт-Петербург“»