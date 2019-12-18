В наступающем году делаем ставку на рост

Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Калининграде Екатерина Кокорина о выходе компании на Nasdaq, качественных инвестиционных идеях и финансировании бизнеса.

— Одна из главных новостей осени уходящего года — выход холдинга Freedom Holding Corp., в который входит ИК «Фридом Финанс», на одну из лидирующих биржевых площадок мира, американскую Nasdaq. Расскажите об этом опыте, правильно ли понимаем, что вы стали первой брокерской компанией из России и СНГ, получившей листинг на площадке?

— Несомненно, это важное событие для российской финансовой индустрии и прорыв для «Фридом Финанс». Для выхода на Nasdaq в нашей компании была проведена грандиозная работа по структурированию бизнеса — приведению его в соответствие с международными стандартами во всех 7 странах присутствия холдинга (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Кипр, Германия). Особенно это касалось финансовой отчетности, к которой регуляторы и сам Nasdaq предъявляют очень высокие требования. Для наших клиентов, а их в холдинге уже более 127 тысяч, это подтверждение надежности и прозрачности бизнеса и подтверждение того, что, выбрав нас, они приняли правильное решение. Для понимания масштаба — наши акции теперь торгуются на одной площадке с Apple и Facebook.







Екатерина Кокорина, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Калининграде

— Чем еще запомнился уходящий год, какие корпоративные события отметите?

— ИК «Фридом Финанс» уже много лет ведет работу по развитию инфраструктуры фондового рынка в России. Мы выступаем за то, чтобы как можно больше интересных инструментов было доступно российским инвесторам, в особенности розничным. Так, по нашей инициативе на площадке Санкт-Петербургской биржи стали доступны такие бумаги, как Levi’s, Zoom, Shockwave Medical, DocuSign, Tenable, SolarWinds и Zuora. На СПБ уже более 1000 иностранных инструментов — это большое достижение, и мы однозначно приняли в этом процессе заметное участие. Не зря летом 2019 года Биржа и НП РТС вручили «Фридом Финанс» награду «За вклад в развитие биржевых торгов». Мы, кстати, в этом году также запустили уникальный для рынка БПИФ «Фридом — лидеры технологий»: он торгуется на Московской бирже, а привязан к индексу на Санкт-Петербургской бирже. В фонд вошли топовые американские технологические компании (Apple, Google, Nvidia). Это интересный опыт, и отличный получился продукт, который особенно подойдет начинающим инвесторам. Один пай БПИФ «Фридом — Лидеры технологий» можно купить примерно за 1000 рублей, когда бумага того же Google стоит не менее 1000 долларов. Уверена, в следующем году мы продолжим радовать отечественных розничных инвесторов инициативами по повышению доступности инструментов фондового рынка, в особенности зарубежного.

— Как оцениваете прошедший инвестиционный сезон, были интересные истории?

— Это был интересный и насыщенный сезон, многие наши инвестиционные идеи показали прекрасную доходность. Причем как на рынке первичных размещений — «Фридом Финанс» давно известна своей экспертизой по нему — так и идей по тем акциям, которые давно торгуются на бирже. Среди историй с IPO отмечу Crowdstrike, Beyond Meat, Progyny — все они порадовали инвесторов, показав впечатляющий рост с момента размещения (+39%, +201%, + 94% к сегодняшнему дню соответственно). Рекордсмен тут, конечно, Beynd Meat — пример проекта, который вызывал определенные опасения, но реализовался очень эффектно.

Хорошо сработали инвестидеи по Papa John’s, Nutanix, Dr. Pepper, Iphi Copr. Российский рынок тоже не отставал, да и сейчас, похоже, вовсю готовится к новогоднему ралли. Делаем ставку на ритейлеров — Ленту, Магнит — для них предновогодняя суета всегда в плюс.

— Есть мнение, что фондовый рынок в России растет и на него приходят все больше инвесторов. Вы замечаете позитивную динамику?

— Да, безусловно. Физлица определенно стали больше интересоваться инвестициями. Вот буквально на днях был зарегистрирован 1,5 миллионный ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) на Московской бирже, а общее количество инвесторов на МОЕХ уже превышает 3,5 млн человек. Мы фиксируем позитивную динамику и по нашим клиентским счетам, которых на Московской бирже уже более 41 тысячи, что определяет наше место в десятке крупнейших операторов площадки по числу зарегистрированных клиентов.



Команда Freedom Finance на торжественной церемонии листинга на американской бирже Nasdaq

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Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п.4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалицированных инвесторов. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

Кроме того, потянулся на фондовый рынок и бизнес. Большое и перспективное направление, которое «Фридом Финанс» сейчас активно развивает — это корпоративные инвестиции. Российские предприятия начинают понимать, что есть альтернативный источник банковскому кредитованию — финансирование при помощи фондового рынка. Привлечение средств происходит за счет размещения на бирже собственных ценных бумаг. ИК «Фридом Финанс» имеет опыт организации таких размещений для самых разных предприятий из России и Казахстана. Только за последние полтора года мы провели более десяти размещений с общей суммой привлеченных средств более 1,5 млрд рублей. Важно отметить, что мы помогаем с выпуском как акций, так и облигаций. Так, в этом году мы провели IPO «Гемабанка», организовали выпуски облигаций «Агрофирмы Рубеж», «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», «ЭкономЛизинга», АО «Труд» и многих других. В 2020 году этот список безусловно пополнится новыми названиями.