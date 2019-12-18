Отельер Роменко планирует открыть гостиницу в центре города

Глава юридической компании и отельер Алексей Роменко планирует открыть гостиницу во французском стиле на Барнаульской, напротив офисного здания банка ВТБ. Для реализации этой цели в начале декабря компания Роменко выкупила 4-этажное у калининградского подразделения «Лукойла».После реконструкции строения свои двери для посетителей откроет отель на 60 номеров с рабочим названием «Шато Лувр». На первом этаже будет размещаться высококлассный французский ресторан.
Общий объем инвестиций в проект помимо средств вложенных в приобретение здания оценивается в 120-150 млн руб. Финансовым партнером проекта выступает банк ВТБ. Срок реконструкции и ввода отеля в эксплуатацию составит 1,5-2 года.
«Сейчас я владею отелем „Берлин“ с одноименным рестораном. „Шато Лувр“ — станет вторым нашим проектом в сфере гостеприимства. Мы внимательно относимся к словам губернатора Антона Алиханова о необходимости выравнивания туристического спроса в Калининградской области в „высокий“ и „низкий“ сезоны, а также о необходимости развития инфраструктуры делового туризма. В том числе и поэтому мы решились на реализацию нового проекта», — объяснил свою инициативу Алексей Роменко.
ПАО банк ВТБ
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