Отельер Роменко планирует открыть гостиницу в центре города

Глава юридической компании и отельер Алексей Роменко планирует открыть гостиницу во французском стиле на Барнаульской, напротив офисного здания банка ВТБ. Для реализации этой цели в начале декабря компания Роменко выкупила 4-этажное у калининградского подразделения «Лукойла».

ПАО банк ВТБ

После реконструкции строения свои двери для посетителей откроет отель на 60 номеров с рабочим названием «Шато Лувр». На первом этаже будет размещаться высококлассный французский ресторан.Общий объем инвестиций в проект помимо средств вложенных в приобретение здания оценивается в 120-150 млн руб. Финансовым партнером проекта выступает банк ВТБ. Срок реконструкции и ввода отеля в эксплуатацию составит 1,5-2 года.— объяснил свою инициативу Алексей Роменко.