Итоги мониторинга: калининградское масло вошло в список лучших в России

Союз потребителей «Росконтроль» совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» и Обществом защиты прав потребителей «Президиум» провел мониторинг качества сливочного масла. В исследованиях участвовали как региональные, так и федеральные марки.

Было проверено 36 образцов сливочного масла как известных брендов и производителей, так и небольших компаний, продукты которых привлекают потребителя главным образом низкой ценой.

В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 процентов жирности, закупленное в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты определяли основные показатели для выявления фальсифицированной продукции, включая жирнокислотный состав жира, содержание холестерина и фитостеринов, трансизомеров, а также массовую долю жира. Только 9 из 36 проверенных образцов оказались настоящим сливочным маслом. В их числе «Крестьянское» масло «Нежинская» от ООО «Гусевмолоко», входящего в структуру агрохолдинга «ДолговГрупп».


Такой результат не случаен. Качество и безопасность продукции, а также соблюдение всех санитарно-гигиенических правил и норм является приоритетом в работе предприятия. Завод имеет собственную производственную лабораторию, которая оснащена по последнему слову техники всеми необходимыми приборами и материалами для проведения лабораторных исследований и анализов. Качество продукции контролируется на каждом этапе производства: от проверки поступившего молока до оценки готового продукта. Кроме этого, она ежемесячно исследуется в сторонних аккредитованных лабораториях.

Высокое качество продукции под брендом «Нежинская» неоднократно подтверждалось на самых разных уровнях. В частности, сливочное масло «Крестьянское» бренда «Кот де Франс» (изготовитель ООО «Гусевмолоко») на сайте АНО «Российская система качества» представлено как абсолютно безопасный продукт, соответствующий всем требованиям ГОСТа, и претендует на получение российского Знака качества.

К этому стоит добавить, что сливочное масло на «Гусевмолоко» производится из натуральных сливок, без добавления каких-либо ингредиентов.

Справка

ДолговГрупп агрохолдинг

Нестеровский р-н, г. Нестеров, ул. Завокзальная, 4
+7 (40144) 2 26 78
dolgovagro.ru
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Источник: Гусевмолоко
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