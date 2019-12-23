Защитить свое имущество и здоровье просто в отделениях «Почты России»

В 2019 году жители Калининградской области стали чаще задумываться о безопасности своего жилья. Новый годовой страховой полис «Защита дома» стал популярным приобретением в почтовых отделениях региона. Только за 11 месяцев 2019 года жители области приобрели на почте полисов страхования своего жилья в 3,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие клиенты преподносят такие продукты в качестве подарка на новоселье или на Новый год для своих родных и близких.

Отметим, что в этом году страховые компании, сотрудничающие с почтой, уже произвели ряд выплат по страховым случаям, произошедшим по Калининградской области.

Так, в Калининградской области в весенний период подтопления, застрахованное строение попало в зону наводнения, в результате чего внутренняя отделка и оборудование жилого дома получили многочисленные повреждения, страховой компанией была произведена выплата 23 855 руб. В городе Калининграде произошло затопление квартиры, страховой компанией была произведена выплата в размере 9 500 рублей. Другой страховой случай: в результате выхода из строя газового котла с последующим возгоранием произведена выплата в лимитах за поврежденный котел и пострадавшую отделку в размере 17 820 руб.

Страхователи остались довольны предоставленной услугой, так как суммы выплат в десятки раз превысили стоимость страховых полисов, реализуемых в отделениях почтовой связи.

Большую популярность среди жителей городов и районов региона также приобрела страховка «Антиклещ», по которой гарантирована медицинская помощь и лечение на сумму до 500 тысяч рублей. В Калининградской области такое страхование популярно в течение всего года.

«Я заядлый грибник, и укусы клеща не редкость. В этом году я приобрел такую страховку и остался очень доволен. К сожалению, пришлось обращаться к медикам после одного из походов в лес, но скорость, бесплатный прием и обследование срочно и без очередей очень меня порадовало», — отметил клиент отделения связи 238300 Александр Петрович.

Ежегодно процент приобретаемого страхового продукта растет. Кроме того, появилась возможность приобретения страховок на дому. Почтальон с помощью специального мобильного почтово-кассового терминала(МПКТ) может оформить страховой продукт при посещении клиента дома.

«Благодаря „Почте России“ застраховать имущество, здоровье стало гораздо проще как для жителей больших городов, так и в сельской местности. Процедура оформления страхового полиса занимает минимум времени, кроме того, желающие могут оформить его и на дому. Не нужно собирать справки, предоставлять детальную информацию, проводить осмотр имущества. Достаточно обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу», — отметил директор УФПС Калининградской области Сергей Аронов.

Информационная справка

В УФПС Калининградской области АО «Почта России» входит 3 почтамта (Калининградский, Черняховский и Советский).

Региональная сеть состоит из 224 отделений, из которых — 10 передвижные. УФПС Калининградской области насчитывает 2086 сотрудников, из которых более 780 человек — это операторы связи, более 600 — почтальоны.