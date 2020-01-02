Медцентр Class Clinic уже работает — получите скидку 20% на приём у врачей

Новогодние каникулы — самое время отдохнуть и провести время с пользой. Например, заняться своим здоровьем с помощью врачей медцентра Class Clinic. Тем более что действует скидка 20% на первичный приём и обследование в следующих отделениях:

  • проктология (безболезненное обследование с видеомониторингом + консультация врача = всего 1 440 рублей)

  •  гинекология (УЗИ органов малого таза + обследование на кресле + консультация гинеколога-эндокринолога = всего 1 200 рублей)

Также на новогодних каникулах работают и все остальные отделения:

  • урология-андрология (УЗИ предстательной железы + УЗИ мочевого пузыря + консультация врача = всего 1 400 рублей)

  • неврология (проверка состояния функций черепно-мозговых нервов + определение сухожильных рефлексов + определение чувствительных, двигательных нарушений + проверка координации движения + пальпация позвоночника + консультация врача = всего 1 400 рублей)

  • гастроэнтерология (обследование + консультация врача = всего 1 500 рублей)

  • терапия (обследование + консультация врача = всего 1 500 рублей)

  • дерматология (обследование + консультация врача = всего 1 200 рублей)

  • косметология (обследование + консультация врача = всего 1 200 рублей)

  • трихология (обследование волос и кожи головы + консультация врача = всего 2 300 рублей)

Узнайте обо всех заболеваниях, лечением которых занимаются наши доктора: http://class-clinic.com.

Врачи принимают с 3 января, а записаться на приём можно и сегодня — наши консультанты уже работают:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

Срок действия акции: со 2.01.2020 г. по 25.01.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
www.class-clinic.com
264
На правах рекламы
Источник: Class Clinic
Есть мнение

С легкой руки премьера

Замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников о том, как вероятно был поставлен рекорд хищения из бюджета.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter