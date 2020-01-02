Медцентр Class Clinic уже работает — получите скидку 20% на приём у врачей

Новогодние каникулы — самое время отдохнуть и провести время с пользой. Например, заняться своим здоровьем с помощью врачей медцентра Class Clinic. Тем более что действует скидка 20% на первичный приём и обследование в следующих отделениях:



проктология (безболезненное обследование с видеомониторингом + консультация врача = всего 1 440 рублей)

гинекология (УЗИ органов малого таза + обследование на кресле + консультация гинеколога-эндокринолога = всего 1 200 рублей)

Также на новогодних каникулах работают и все остальные отделения:

урология-андрология (УЗИ предстательной железы + УЗИ мочевого пузыря + консультация врача = всего 1 400 рублей)

неврология (проверка состояния функций черепно-мозговых нервов + определение сухожильных рефлексов + определение чувствительных, двигательных нарушений + проверка координации движения + пальпация позвоночника + консультация врача = всего 1 400 рублей)

гастроэнтерология (обследование + консультация врача = всего 1 500 рублей)

терапия (обследование + консультация врача = всего 1 500 рублей)

дерматология (обследование + консультация врача = всего 1 200 рублей)

косметология (обследование + консультация врача = всего 1 200 рублей)

трихология (обследование волос и кожи головы + консультация врача = всего 2 300 рублей)

Узнайте обо всех заболеваниях, лечением которых занимаются наши доктора: http://class-clinic.com.

Врачи принимают с 3 января, а записаться на приём можно и сегодня — наши консультанты уже работают:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

Срок действия акции: со 2.01.2020 г. по 25.01.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.