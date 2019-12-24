Успеть за неделю до праздника: 3 способа закончить ремонт в 2019 году

Декабрь… Самое время завершать незаконченные дела, особенно если они касались ремонта! И если Вы, всё-таки, решили порадовать себя и успеть закончить подготовку квартиры к встрече Нового года, смело ставьте жирную точку на ремонтных работах и делайте 3 простых шага:

1. Выбросите весь строительный мусор, особенно остатки, которые, хоть и кажутся нужными, но вряд ли будут когда-либо использованы. Очищение пространства квартиры Вас вдохновит скорее его обустроить;

2. Распланируйте расстановку мебели и бытовой техники. Установите шторный карниз и подготовьте тюль и портьеры.

Входные и межкомнатные: двери на любой вкус, цвет и кошелек

3. Выберите и установите межкомнатные двери и завершите укладку плинтуса. Останется только расставить мебель, и уже можно готовиться к встрече гостей. А, если вы еще не знаете, где купить качественные входные и межкомнатные двери, приезжайте в салон-магазин «Дом дверей» на ул.Гагарина 15, где для вас уже приготовлены новогодние подарки:-Скидки до 40% на межкомнатные двери;-Скидки до 25% на входные металлические двери;А еще бесплатный выезд профессионального замерщика и бесплатная доставка по Калининграду!

В салоне-магазине «Дом дверей» в наличии и под заказ более 3000 моделей дверей от 25 фабрик-производителей России и Белоруссии, под любой бюджет и интерьер. В таком многообразии, пожалуй, каждый сможет выбрать для себя ту самую идеальную входную дверь или комплект межкомнатных дверей в одном стилевом и цветовом решении. А вариативность систем открывания и возможность изготовления нестандартных форм и размеров позволит изготовить дверную систему в точности под размер заказчика: высотой до 3 м и шириной проема до 4 м.

Межкомнатные двери, двери-купе, раздвижные двери и перегородки;

Входные двери для квартиры и загородного дома;

Стеклянные двери;

Инженерные системы;

Специализированные и противопожарные двери;

Деревянные и металлические двери.

В зале шоурума площадью 400 м2 на ул.Гагарина д.15 представлено более 200 моделей дверей:

И еще больше моделей представлены в on-line каталоге где, воспользовавшись простым и понятным фильтром, вы можете подобрать варианты, подходящие по стилю, цвету, материалу и цене.



Бесплатный замер, доставка и монтаж с гарантией 3 года

На сайте в режиме on-line можно посмотреть, какие модели есть на складе, какие представлены в шоуруме, какие доступны под заказ, а также возможные варианты цветов понравившейся модели и дизайн-проект с выбранной моделью в интерьере.Замер – одна из самых важных составляющих этапов установки дверей. Нужно учесть не только ширину и высоту дверного проема, но и толщину и материал стен. Профессиональный замерщик не только определит параметры будущей двери, но и даст рекомендации по вариантам, параметрам и нюансам установки входных и межкомнатных дверей, а также сделает просчет стоимости монтажных работ. Выезд замерщика осуществляется бесплатно в городе и в радиусе 45 км. от Калининграда.

Забрать выбранную дверь можно самостоятельно со склада, или заказав доставку на дом. А при заказе от 2-х комплектов дверей (дверное полотно, дверная коробка и наличники) доставка до подъезда осуществляется бесплатно!

Завершающей частью процесса приобретения дверей является монтаж – здесь важно доверять профессионалам, особенно когда речь идет о сложном монтаже нестандартных систем. Монтажные бригады салона-магазина «Дом дверей» способны совершать, кажется, невозможное для калининградского рынка услуг монтажа: монтировать дверь за 24 часа с момента оформления договора и сделать это качественно и на высоком уровне, с соблюдением всех технологических требований, чтобы дверь действительно идеально вписалась в проем. В качестве выполненных работ специалисты уверены, поэтому на монтажные работы предоставляется гарантия 3 года.

Выбрать ту самую дверь не всегда просто, хочется, чтобы она гармонировала с интерьером, была достойного качества и при этом по той цене, которую реально может себе позволить обычная семья. Для того чтобы выбрать такую дверь совсем не обязательно объезжать весь город, достаточно один раз посетить салон-магазин «Дом дверей». Вас ждет богатый ассортимент в наличии, широкая гамма цветовых решений, конструктивных идей, новшеств и интересные специальные предложения! И не отказывайте себе в удовольствии купить то, что приглянулось. Любую покупку от 20 000 руб. до 500 000 руб. вы можете оформить в рассрочку на 6 месяцев.

Подобрать разумный по цене и техническим характеристикам вариант для вашего интерьера помогут опытные консультанты. Просто выбирайте! Остальные заботы специалисты «Дом дверей» возьмут на себя: сделают точный замер, доставят и установят так, чтобы выбранные двери идеально вписались в ваш ремонт!





