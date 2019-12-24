Сияние Русского Севера: выставка серебра из Архангельска в Музее янтаря

В Музее янтаря продолжает работу выставка «Русское художественное серебро» из архангельского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». «Новый Калининград» посетил уникальную экспозицию и узнал, какие языческие мотивы присутствуют на окладах христианских икон, кто и зачем «дырявил» их серебряные ризы, и что общего у дамской сумочки и средневековой кольчуги.

Коллекцию художественного серебра Русского Севера музеи Архангельска начали собирать в 1960-е годы. Именно тогда были организованы первые экспедиции по городам и деревням региона. Оклады икон, потиры и лампады музейные работники находили в заброшенных церквях и часовнях, покупали у местных жителей и принимали в дар. «Северные монастыри славились богатыми вкладами драгоценных металлов, но в 1922 году в СССР началось изъятие церковных ценностей под предлогом борьбы с голодом, — рассказывает заместитель директора Музея янтаря по научной работе Ирина Торопова. — Из храмов забирали изделия из драгоценных металлов, продавали их, отправляли их на переплавку. Многие предметы погибли, но что-то удалось сохранить». Всего архангельские музейщики собрали более 700 произведений церковного и светского характера. Около 150 из них можно увидеть в Калининграде.







Самые старые экспонаты выставки «Русское художественное серебро» — венец и цата XVI века. Это накладки на оклад для усиления декоративных эффектов, объемности и привлечения внимания к святому лику.

Искусство русских серебряников XVII-XVIII веков на выставке представлено прежде всего окладами — украшениями, которые также защищали иконы от копоти и механических повреждений. «Серебро активно использовали в интерьерах храмов, — поясняет искусствовед. — Этот металл обладает холодным белым сиянием, которое от огня свечей окрашивается в желтоватый. Так возникает ощущение присутствия божественного света».





Оклады, в которые были облачены иконы Божьей Матери, традиционно украшались растительными и цветочными орнаментами — язычество не ушло бесследно, Богородица часто воспринималась как покровительница плодородия. Со временем на окладах появляются декоративные мотивы художественных стилей барокко, рококо, классицизма и модерна. Отдельно представлены серебряные ризы икон, созданные в период историзма, демонстрирующие обращение к древнерусскому наследию.

С конца XVIII века промышленные технологии приходят и в декоративно-прикладное искусство. Орнаменты на изделиях из серебра наносят уже не вручную, а штамповкой. В XIX столетии иконописцы начинают создавать иконы специально под оклады — пишут только лики и руки святых, а остальную часть доски оставляют пустой.





Кстати, на старых иконах до сих пор можно разглядеть следы от небольших гвоздиков. С их помощью к ним в своё время крепились оклады. Сами же ризы «страдали» от вотивных предметов, которые крепили на них. И в этом тоже легко проследить переплетение языческого и христианского в сознании людей. «Если у человека болела рука, нога или, например, были проблемы с коровой или лошадью, он заказывал мастеру-серебрянику их изображения, а затем они крепились к окладу. Многие иконы в храмах были увешаны вотивными предметами, а затем при Петре Первом традиция стала сходить на нет», — говорит Ирина Торопова.

Оклады для икон часто заказывали прихожане. Они жертвовали их храмам по разным причинам, в том числе в попытке искупить грехи. Совершил плохой поступок — подарил церкви несколько килограммов серебра или заказал ризу. «Какие бы чувства не двигали человеком, желание пожертвовать храму было всегда, и сегодня тоже», — отмечает замдиректора Музея янтаря.

Предметы светского характера на выставке в Музее янтаря представлены ювелирными украшениями, портсигарами, принадлежностями для письма, столовым серебром — от конфетниц до вилочки для шпрот (так была популярна эта рыба). Один из самых примечательных экспонатов — дамская театральная сумочка конца XIX века. Крошечные серебряные колечки сплетены по принципу кольчуги в аксессуар, места в котором хватает как раз для того, чтобы положить бинокль и кружевной платочек.

«Русское художественное серебро» объединяет произведения не только разной направленности — церковные и светские, но и разных техник: чеканка, ковка, филигрань, штамповка, гильоширование, чернь, эмаль, золочение. «На выставке представлены самые разные грани ювелирного искусства, — говорит Ирина Торопова. — Произведения, собранные в коллекции, выполнены мастерами из Москвы, Петербурга, Киева, Костромы, Архангельска и Великого Устюга. По клейму на изделии мы понимаем, что сделано оно в Москве в XVIII веке, а найдено при этом на берегах Баренцева моря в начале ХХ века. Это даёт представление не только о мастерстве русских серебряников, но и о торговых связях между регионами. Рассматривая экспонаты, мы можем многое узнать не только о традициях художественной обработки серебра, но и о бытовании этих предметов в ту далекую эпоху».

Познакомиться с русским художественным серебром можно в Музее янтаря до 16 февраля 2020 года.

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