Директор Музея янтаря Татьяна Суворова: 29 декабря нам исполняется 40 лет



Каждый Новый год мы повторяем друг другу массу приятных банальностей, ценность которых, тем не менее, не снижается, и подводим итоги.

Итоги работы Музея янтаря напрямую связаны с решением Правительства РФ по введению электронных виз для иностранных граждан в Калининградской области. Ведь одним из главных показателей качества нашей работы является количество посетителей. И в 2019-м благодаря росту туристического потока оно значительно выросло — на несколько десятков тысяч человек. За год мы провели более 8 000 экскурсий, организовали сотни мероприятий и 60 выставок. Отдельной и крайне ответственной областью работы музея стала Восьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2019». Наконец, мы отметили 40-летие, получив высокую оценку своей работы от правительства Калининградской области, российских и зарубежных партнеров. А 29 декабря для калининградцев и гостей города мы приготовили акцию — бесплатное посещение музея только в этот день.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что еще 15–16 лет назад музей переживал не лучшие времена. В 2003 году его посещало всего 60 тысяч человек, а количество выставок легко было сосчитать на пальцах одной руки. Постепенно мы изменили и привели в порядок и сам музей, и территорию вокруг него, оборудовали и открыли смотровую площадку на башне, учредили российские и международные конкурсы ювелирного искусства, наладили научную деятельность и запустили масштабную издательскую программу.

Одна из наших главных целей — развитие художественной обработки янтаря в Калининграде, превращение нашего города в крупный центр ювелирного и камнерезного искусства. Ведь, как известно, художественный фон хорошего профессионального уровня является необходимой базой для рождения шедевров.

Музей работает в разных направлениях, в том числе для развития Калининграда как центра научных знаний о янтаре. Этот путь открывает новые возможности для работы музея в следующем десятилетии.


На сегодняшний день мы обладаем самым крупным национальным собранием инклюзов — оно составляет более 10 000 экземпляров — и предполагаем, что часть этой коллекции скоро сможем экспонировать в помещениях башни «Врангель», которая станет центром международного сотрудничества в области палеонтологии. Со дня на день мы ожидаем постановления Правительства РФ и начала финансирования работ по возрождению здания бывшей Кёнигсбергской государственно-янтарной мануфактуры, где должна разместиться великолепная коллекция произведений российских и зарубежных художников XX–XXI вв. Есть и другие планы.

Очень хочется, чтобы задуманное было реализовано!
Здоровья, мира, успехов и побольше доброты всем нам в Новом году!

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Калининградский музей янтаря

г. Калининград, пл Маршала Василевского, 1
+7 (4012) 46 65 50
+7 (4012) 46 68 88
www.ambermuseum.ru
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Источник: Музей янтаря
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