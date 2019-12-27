Праздники без боли: лечитесь до 11 января со скидкой 20%

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Проблема заболеваний позвоночника на сегодняшний день актуальна как никогда. При диагностике пациентов с болями в спине, конечностях и голове практически у 80% из них обнаруживаются клинические и объективные признаки поражения межпозвоночных дисков, такие как грыжи и протрузии.

Более того, дискогенный остеохондроз даёт осложнения очень часто на внутренние органы и сердечно-сосудистую систему, так как управление этими структурами в организме идёт через спинной мозг, заключённый в канале позвоночника. Так, например, 60% больных, обращающихся к нам с гипертонией, в результате лечения шейно-грудного отдела избавляются от данной проблемы.

Главное — вовремя поставить правильный диагноз и начать скорейшую реабилитацию. Очень важно, что назначается лечение не симптомов, а причины грыж и протрузий, за счёт чего достигается их уменьшение, а иногда и полное устранение. Выполняется комплексная рефлексотерапия, которая включает акупунктуру, акупрессуру, аурикулотерапию, ваккум-градиентную терапию, фармакопунктуру, цзю-терапию, при необходимости назначается медикаментозная терапия.

Конечно, есть случаи дискогенных патологий, нуждающихся в оперативном лечении, но чаще всего они обусловлены запущенностью болезни и поздним обращением. Данная патология очень часто приводит к инвалидизации пациентов. Если же не затягивать с обращением к рефлексотерапевту, возможно в большинстве случаев восстановление без операции. .  

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Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

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Источник: Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь»
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