УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

Со 2 по 25 января в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей!

Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:

- Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)

- Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений

- Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀

- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀

- Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀

- Лечение эрозии шейки матки⠀⠀

- Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀

- Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀

- Лечение бесплодия

- Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀

- Решение проблем климактерического периода

- Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀

- Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀

- Удаление папиллом, кондилом







Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:

- Выделения из влагалища (бели)

- Боли внизу живота

- Болевые ощущения во время полового контакта

- Межменструальные кровотечения

- Постоянные или периодические нарушения менструального цикла



Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

Срок действия акции: со 2.01.2020 г. по 25.02.202 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.