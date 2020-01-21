УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

Со 2 по 25 января в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей! 

Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:

- Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)
- Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений
- Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀
- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀
- Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀
- Лечение эрозии шейки матки⠀⠀
- Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀
- Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀
- Лечение бесплодия
- Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀
- Решение проблем климактерического периода
- Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀
- Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀
- Удаление папиллом, кондилом



Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:

- Выделения из влагалища (бели)
- Боли внизу живота
- Болевые ощущения во время полового контакта
- Межменструальные кровотечения
- Постоянные или периодические нарушения менструального цикла


Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

 

Срок действия акции: со 2.01.2020 г. по 25.02.202 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

 

            Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
www.class-clinic.com
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Источник: Class Clinic
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