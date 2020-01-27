Филлер простоял недолго — губы сдулись: кто виноват и от чего зависят сроки?

Врач-косметолог Алия Омурзакова знает, пожалуй, всё об увеличении объёма губ, об изменении их формы, да и вообще обо всём, что касается филлеров. Дадим слово доктору с огромным клиническим опытом.    ⠀⠀

Гель действительно может разрушиться очень быстро, и эффект от процедуры продлится не обещанные 6-12 месяцев, а 3 месяца или даже ещё меньше. Какие зоны мы корректируем филлерами:
- Увеличиваем губы и скулы
- Заполняем носослёзные и носогубные заломы
- Убираем морщины «марионетки» и морщины «курильщика»
- Корректируем подбородок: из квадратного делаем круглый, прячем ямочку на подбородке

Так почему случается так, что счастье длится недолго?

1. Врач неправильно подобрал препарат: выбрал слишком «мягкий» филлер или качество препарата оставляет желать лучшего (подделка или не сертифицированный).
2. У пациента есть сопутствующие заболевания, которые вызывают нарушения обменных процессов: например сахарный диабет. Доктор ложен это учитывать.
3. Пациент злоупотребляет мочегонными препаратами.
4. Частое посещение бань и саун.
5. Чрезмерные занятия спортом.
6. У пациента очень активная собственная гиалуронидаза: это фермент, который есть у всех нас — он расщепляет гиалуроновую кислоту и превращает её в воду. Это нормальный и естественный процесс, но бывает такое, что собственной гиалуронидазы так много, что она практически мгновенно разрушает введённый филлер.

К слову, при помощи генетического теста можно определить уровень в организме разрушительницы филлеров — гиалуронидазы.

Вот сколько условий должно быть соблюдено, чтобы эффект от процедуры радовал многие месяцы.

Хотите что-то спросить лично? Алия Омурзакова каждый день с удовольствием общается онлайн в соцсетях — подписывайтесь и задавайте вопросы:
- «Инстаграм»: @kosmetolog_aliia_kaliningrad
- «ВКонтакте»: https://vk.com/kosmetologkaliningrad
- «Одноклассники»: https://ok.ru/kosmetologkaliningrad

А записаться на приём к Алие Омурзаковой можно любым удобным способом:

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2. На сайте медцентра Class Clinic через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

3. По телефону (4012) 33-44-55.

4. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9. 

    

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
www.class-clinic.com
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Источник: Class Clinic
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