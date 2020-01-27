Филлер простоял недолго — губы сдулись: кто виноват и от чего зависят сроки?

Врач-косметолог Алия Омурзакова знает, пожалуй, всё об увеличении объёма губ, об изменении их формы, да и вообще обо всём, что касается филлеров. Дадим слово доктору с огромным клиническим опытом. ⠀⠀

Так почему случается так, что счастье длится недолго?

Гель действительно может разрушиться очень быстро, и эффект от процедуры продлится не обещанные 6-12 месяцев, а 3 месяца или даже ещё меньше. Какие зоны мы корректируем филлерами:- Увеличиваем губы и скулы- Заполняем носослёзные и носогубные заломы- Убираем морщины «марионетки» и морщины «курильщика»- Корректируем подбородок: из квадратного делаем круглый, прячем ямочку на подбородке

1. Врач неправильно подобрал препарат: выбрал слишком «мягкий» филлер или качество препарата оставляет желать лучшего (подделка или не сертифицированный).

2. У пациента есть сопутствующие заболевания, которые вызывают нарушения обменных процессов: например сахарный диабет. Доктор ложен это учитывать.

3. Пациент злоупотребляет мочегонными препаратами.

4. Частое посещение бань и саун.

5. Чрезмерные занятия спортом.

6. У пациента очень активная собственная гиалуронидаза: это фермент, который есть у всех нас — он расщепляет гиалуроновую кислоту и превращает её в воду. Это нормальный и естественный процесс, но бывает такое, что собственной гиалуронидазы так много, что она практически мгновенно разрушает введённый филлер.

К слову, при помощи генетического теста можно определить уровень в организме разрушительницы филлеров — гиалуронидазы.

Вот сколько условий должно быть соблюдено, чтобы эффект от процедуры радовал многие месяцы.

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