В «Резиденции королей» открывается новый семейный развлекательный комплекс

Уже совсем скоро на территории «Резиденции королей» состоится открытие крупнейшего семейного развлекательного комплекса «Тридевятое Королевство» площадью 7000 кв.м.



Масштабы нового комплекса поражают! В большом двухэтажном комплексе расположились новые спортивно-игровые зоны, аттракционы, 8 банкетных залов для проведения праздников, большой ресторан и кафе, а это значит, что развлечения здесь найдутся для каждого!



Особое внимание в комплексе уделено системе кондиционирования и вентиляции — установлено специальное оборудование и фильтры, благодаря которым каждые полчаса воздух полностью обновляется и минимизируется распространение возможных бактерий.Впервые в новом комплексе откроется, пожалуй, самый большой веревочный парк — более 100 проходов различной сложности для любой физической подготовки Гоняйте на крутых электромобилях по гоночной трассе в любое время года на большом детском крытом автодроме! Такого количества батутов в одном комплексе вы еще не видели — спортивные, надувные и интерактивные!Также вас ждет высотный лабиринт со скоростными горками и большим сухим бассейном. А для самых маленьких гостей до 3-х лет — бесплатная игровая площадка.Для удобства гостей имеется лифт.«Тридевятое Королевство» — это также детское кафе на первом этаже с разнообразной выпечкой, пиццей, горячими блюдами, оригинальными десертами и большой семейный ресторан на 2 этаже.Для проведения праздников любого масштаба на 1 и 2 этаже комплекса размещены 8 банкетных залов разной тематики от «Дикого Запада» до «Цирковой арены»! Полет фантазии не ограничен!

Откройте мир классных развлечений и ярких праздников в «Тридевятом Королевстве»!

Семейный развлекательный комплекс

«Тридевятое Королевство»

ул. А. Невского,10,

Тел. 311-233,

www.39korolevstvo.ru



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