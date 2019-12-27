В «Резиденции королей» открывается новый семейный развлекательный комплекс

Масштабы нового комплекса поражают! В большом двухэтажном комплексе расположились новые спортивно-игровые зоны, аттракционы, 8 банкетных залов для проведения праздников, большой ресторан и кафе, а это значит, что развлечения здесь найдутся для каждого!
Впервые в новом комплексе откроется, пожалуй, самый большой веревочный парк — более 100 проходов различной сложности для любой физической подготовки Гоняйте на крутых электромобилях по гоночной трассе в любое время года на большом детском крытом автодроме! Такого количества батутов в одном комплексе вы еще не видели — спортивные, надувные и интерактивные!
Также вас ждет высотный лабиринт со скоростными горками и большим сухим бассейном. А для самых маленьких гостей до 3-х лет — бесплатная игровая площадка.
Для удобства гостей имеется лифт.
«Тридевятое Королевство» — это также детское кафе на первом этаже с разнообразной выпечкой, пиццей, горячими блюдами, оригинальными десертами и большой семейный ресторан на 2 этаже.
Для проведения праздников любого масштаба на 1 и 2 этаже комплекса размещены 8 банкетных залов разной тематики от «Дикого Запада» до «Цирковой арены»! Полет фантазии не ограничен!
Откройте мир классных развлечений и ярких праздников в «Тридевятом Королевстве»!
Семейный развлекательный комплекс
«Тридевятое Королевство»
ул. А. Невского,10,
Тел. 311-233,
www.39korolevstvo.ru
По вопросам аренды и партнерства тел. 668-225
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