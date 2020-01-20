Каждый день как праздник: почему семьи с детьми выбирают ЖК «Новое Голубево»

Незабываемые впечатления, искреннее удивление, горящие счастьем и восторгом глаза ребенка — именно так можно описать эмоции детей, которые живут в ЖК «Новое Голубево».

И это вовсе не преувеличение: в жилом комплексе постоянно проводятся разнообразные семейные мероприятия, например, совсем недавно, осенью состоялась большая семейная эстафета, а на Новый год маленьких жителей пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка! Сказочная елка, вкусные угощения, увлекательные конкурсы и, конечно, новогодние подарки для детей!





Такие семейные мероприятия — это лишь маленькая часть большой детской инфраструктуры, которая делает ЖК «Новое Голубево» отличным местом для проживания семей с детьми.Всё всегда под рукой: бесплатная поликлиника с круглосуточной станцией скорой помощи и аптека, если ваш ребенок вдруг заболеет. Для вашего удобства — 2 детских садика: частный, созданный при партнерстве муниципалитета, и муниципальный.Также совсем недавно в жилом комплексе открылся новый современный спортивный клуб «Combat Bears»* с детскими секциями по вольной борьбе, каратэ и восточным танцам. Занятия спортом помогут вашему ребенку закалить характер, сформировать выдержку и воспитать волю к победе!Но для гармоничного развития недостаточно только физических активностей, поэтому в ЖК «Новое Голубево» проводятся занятия по ментальной арифметике, а также открыта детская художественная мастерская.

В свободное от занятий время маленькие жители играют на детских и спортивных площадках, а их любимым местом является игровой комплекс в виде огромного корабля.







Территория комплекса огорожена и благоустроена, а это значит, что вам больше не придется волноваться за безопасность ваших детей.

Более того, ЖК «Новое Голубево» — это экологически чистый район, расположившийся рядом с Голубыми озерами, заповедными лесными массивами Вальдбургского парка и живописным заливом. Рыбалка, прогулки по лесу, семейные пикники — вы точно сможете найти себе занятия по душе!







И добраться до Калининграда очень просто: всего 15 минут на автомобиле или 25 на автобусе — и вы в центре города! Остановка расположена прямо на въезде в комплекс, а автобусы и маршрутки в центр ходят каждые 30 минут. При этом жильцов не беспокоят ни шумные дороги, ни чадящие машины.

Во всех квартирах установлены современные двухконтурные корейские котлы автономного отопления и окна с многокамерными энергосберегающими стеклопакетами. Водоснабжение осуществляется из собственной артезианской скважины. А высококачественную телефонную связь и доступ в интернет обеспечивает собственная автоматическая цифровая подстанция. А это значит, что веселые семейные вечера будут проходить за просмотром увлекательных мультфильмов и сериалов!

ЖК «Новое Голубево» — отличное место не только для взрослых, но и для детей. И именно они являются самыми важными и требовательными покупателями! В ЖК «Новое Голубево» понимают это и делают все возможное, чтобы удовлетворить желания и потребности и маленьких жителей!









Поэтому, если вы планируете купить квартиру и хотите выбрать хорошее место для жизни своей семьи, обязательно обратите внимание на ЖК «Новое Голубево»! Узнайте больше на сайте www.голубево.рф и по телефону: +7 (4012) 55-55-95.



Калининградская область, Гурьевский р-н, ТОО «Ново-Московское». С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе продаж и на сайте: голубево.рф. Застройщик: ООО «БаральтМ», Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Голубево, ул. Изумрудная, д 1а, офис VII. СРО-С-040-23092009 от 07.09.2018г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012)55-55-95 или на сайте голубево.рф. Сроки проведения акции с 01.10.19г по 30.03.20г.

*Боевые медведи