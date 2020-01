Калининградская клиника во 2-й раз получила премию «Glamour Best of Beauty»

Как выбрать клинику в сфере эстетической медицины, которой можно доверить заботу о своей внешности и красоте? Рекомендации знакомых и отзывы клиентов — важная составляющая, на которую, конечно, нужно обращать внимание. Но что делать, если к незнакомым отзывам вы относитесь с подозрением, а друзей или коллег, недавно обращавшихся к услугам пластических хирургов или косметологов, не оказалось?

В таком случае лучше всего о клинике расскажет мнение профессионального сообщества и международные экспертные советы. Сегодня стать лидером в сфере эстетической медицины не просто, но калининградская клиника пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» вот уже четвертый год подряд пополняет копилку международных наград. И в 2019 году достижения клиники были вновь отмечены на Международной премии «Glamour Best of Beauty». Свою вторую награду учредители клиники получили за авторскую процедуру «Селфиомоложение» «Glamour Best of Beauty» — одна из самых долгожданных премий года в области красоты. В список лауреатов премии вошли 216 средств и процедур, в качестве которых можно не сомневаться.

В интервью после вручения награды Екатерина и Сергей Круглик отметили: «Эффект „Селфиомоложения“ сравним с эффектом от пластической хирургии — ни одна косметическая процедура не позволяла ранее избавиться от пигментных пятен, рубцов, морщин без ожога и нанесения вреда здоровым тканям. Теперь это стало возможно!».

Процедура «Селфиомоложения» стала доступна в «VIP Clinic» благодаря системе PicoSure— это технология, которая выполняет нехирургическое и неинвазивное лазерное лечение и омоложение кожи. Благодаря точному воздействию лазера стало возможным сосредоточиться на конкретных проблемах, будь то пигментация, первые морщины, сниженная плотность или расширенные поры. Пациенты сравнивают визуальный эффект от процедуры с эффектом фильтров и масок в социальной сети «Instagram», которые применяют для создания на фото идеальной, гладкой кожи без несовершенств. «Селфиомоложение» — процедура для тех, кто хочет получить такой эффект в реальной жизни.

«VIP Clinic» основана в 2008 году семейной парой врачей, посвятивших себя развитию эстетической медицины в Калининграде. Пластический хирург Сергей Круглик и косметолог-пластический хирург Екатерина Круглик сумели объединить под своим началом одних из лучших специалистов в своем деле — опытных хирургов и врачей-косметологов высшей категории. В 2019 году «VIP Clinic» отметила свое 11-летие уже в статусе сети клиник, объединившей под единым брендом клиники в Калининграде и Москве.

Круглик Сергей Викторович: пластический хирург Институт Пластической хирургии и косметологии; кандидат наук; член профильной комиссии по пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ — Мантуровой Натальи Евгеньевны; руководитель направления УЦ «Ланцет», действующий член ОПРЭХ; руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г.Москва, г.Калининград.

Круглик Екатерина Владимировна: врач-косметолог, пластический хирург, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г.Москва, г.Калининград; научный директор «Калининградского Института Красоты»; спикер международных и Российских конгрессов по пластической хиругии и косметологии, действующий член ОПРЭХ и международного общества WOSIAM, эксперт общества специалистов нитевых технологий ОСМНТ.

Подводя итоги, можно сказать: при выборе клиники в сфере эстетической медицины, безусловно, нужно учитывать и отзывы клиентов, и рекомендации знакомых. Но первоначально другое — компетенция врачей, их опыт работы и достижения, а также статус клиники, награды профессионального сообщества и международные премии. Еще один важный момент в деятельности любой клиники — это открытость. С результатами операций, отзывами клиентов, комментариями врачей вы всегда сможете ознакомить в социальных сетях «VIP Clinic».

