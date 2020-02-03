Геморрой — коварное заболевание, после 40 лет все должны обследоваться

Менеджеры, специалисты IT-сферы, офисные сотрудники, чиновники — все эти люди, а также многие другие часами сидят на стульях и в креслах. И с этим связаны профессиональные заболевания: за последние 20 лет в России существенно выросло число страдающих геморроем.

О том, как вовремя обнаружить геморрой, а также о современных способах его лечения рассказала проктолог медцентра Class Clinic Светлана Владимировна Зинкеева.

Специалисты говорят о том, что многим пациентам геморрой диагностируется поздно: с чем это связано?

Геморрой — коварное заболевание. Бывает, что вплоть до третьей стадии геморрой никак себя не проявляет. И потом пациенты с удивлением обнаруживают выпавшие узлы и говорят: «Ой, а что это у меня такое произошло? У меня, наверное, выпала кишка!» — а, оказывается, уже третья стадия геморроя. Такие случаи характерны для рожавших женщин. До родов заболевание никак не проявляется, а потом образовавшиеся во время беременности и родов внутренние узлы начинают увеличиваться.





Какие нужны исследования для диагностики геморроя?

В первую очередь это визуальный осмотр и пальцевое обследование прямой кишки. Кроме того, мы применяем оптические эндоскопические способы. Аноскоп — очень информативный аппарат, он позволяет определить стадию заболевания. Эти исследования дают возможность видеомониторинга, можно рассмотреть любой участок слизистой, узлов.

Кому стоит проходить профилактические обследования?

После 40 лет вообще все должны обследоваться. И геморрой не основная причина, геморрой можно вылечить на любой стадии. Проблема в том, что очень помолодел рак прямой кишки. Рак, как и геморрой, может проявлять себя даже на ранней стадии, при раке прямой кишки в любом случае будет какой-то дискомфорт, и на это следует обращать внимание.

Считается, что лечение геморроя возможно при помощи свечей и мазей. Так ли это?

Лекарства помогают снять симптомы, и в ряде случаев бывают эффективны. При комплексном лечении мы применяем все эти средства. Но важно понимать: это не означает, что суппозиториями или таблетками можно вылечить геморрой.

Полная версия интервью — на сайте медцентра Class Clinic.



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