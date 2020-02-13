Почему именно в феврале многие лечат половые инфекции?

Январь и февраль — «час-пик» половых инфекций. Гинекологи и урологи наблюдают это год за годом, и всё чаще бьют тревогу. На новогодних праздниках люди отдыхают, гуляют на корпоративах, знакомятся на катках и в ресторанах, и, как следствие, возрастает количество сексуальных контактов без обязательств. К тому же зимой снижен иммунитет, гуляют простудные заболевания, и половым инфекциям гораздо проще атаковать организм человека.

Симптомы инфицирования проявляются у женщин через 7-10 дней, это зуд, обильные пенящиеся выделения с неприятным запахом. У мужчин обычно позже, через 3-4 недели: рези, зуд, выделения, боли при мочеиспускании. Но, как правило, в первые дни после появления симптомов инфекции на это мало кто обращает внимание, и обычно пациентки и пациенты обращаются к врачам примерно через месяц-два после заражения. На сегодняшний день есть только один способ защиты от инфекций — это презервативы. Никакие другие методы контрацепции от инфекций не защищают.

Самые распространённые инфекции — хламидиоз, уреаплазмоз и трихомонадиоз. Все они успешно лечатся, и лечение будет тем быстрее и дешевле, чем раньше будут выявлены эти инфекции.

Инфекции опасны как для женщины, так и для её партнёра. Самые частые и опасные последствия невылеченных инфекций у женщин — это бесплодие, хронические воспалительные процессы, высокая вероятность выкидыша. Каждая женщина, которая дорожит своим здоровьем и здоровьем своего будущего ребёнка, не просто должна, а обязана обследоваться на инфекции! Важно понимать, что во время родов даже малыш может заразиться инфекцией от своей мамы. Мужчинам тоже следует опасаться инфекций, ведь часто именно они провоцируют простатит и эректильную дисфункцию (импотенцию). Лечить инфекции нужно одновременно обоим партнёрам, иначе просто нет смысла.



Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов инфекции или просто не были у гинеколога/ уролога боле года, то нужно обратиться к врачу.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


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Источник: Class Clinic
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