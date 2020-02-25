Врач-косметолог: «Контурная пластика — альтернатива пластической операции»

Большинство потенциальных пациентов пластических хирургов опасаются классических операций — это высокоинвазивно и травматично. В поисках альтернативы на первый план выходят процедуры без радикального вмешательства, боли и долгого заживления, оставляющего следы.

Одна из них — контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты. Особенности и достоинства этого способа мы обсудили с врачом-косметологом медцентра Class Clinic Еленой Олеговной Стародубовой.

В чем особенность контурной пластики как процедуры, и каких результатов она позволяет добиться?

При контурной пластике можно моделировать контуры лица, форму носа и подбородка, изменить объем губ, скул, мочек ушей, скорректировать выраженные носогубные складки, а также заполнить борозды и морщины. Это делается при помощи препаратов стабилизированной гиалуроновой кислоты. Самое важное — то, что процедура даёт почти мгновенный результат при минимальной травматичности и инвазивности, особенно по сравнению с традиционной операцией. При этом эффекты, которые достигаются контурной пластикой, обратимы, а реабилитационный период минимален и не требует больших материальных затрат по сравнению с традиционными пластическими операциями.

Почему вы применяете именно стабилизированную гиалуроновую кислоту?

Нестабилизированная гиалуроновая кислота применяется, когда не требуется длительное воздействие — например, мезотерапия и биоревитализация. Основное её отличие на химическом уровне — это сила сцепления молекул вещества между собой. У стабилизированной гиалуроновой кислоты молекулы достаточно плотно связаны между собой, и, соответственно, эффект от её применения более длительный.







Некоторых пациенток пугает само название «контурная пластика», потому что оно ассоциируется с оперативным вмешательством. Есть ли основания у этих опасений?

Бояться нечего, наоборот, можно сказать, что контурная пластика — это один из наименее инвазивных современных способов скорректировать форму лица. И при этом не возникает сложностей, которые есть при любом оперативном вмешательстве. Напротив, контурная пластика всегда хорошо переносится и позволяет практически сразу же увидеть свой новый облик.



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