2 УЗИ и консультация андролога за 1 120 рублей — получите скидку 20%

По 29 февраля действует скидка 20% на приём и обследование у уролога-андролога. УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, приём и консультация уролога стоят всего 1 120 рублей.
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует каждому мужчине старше 40 лет регулярно проходить урологическое обследование для раннего выявления простатита, аденомы и онкологических заболеваний предстательной железы.
Урологи-андрологи медицинского центра Class Clinic работают в соответствии с рекомендациями Европейской Ассоциации урологов, которые основаны на комплексном подходе в лечении. Схема лечения включает в себя новейшие препараты на натуральной основе (которые показаны также для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом), современные физиопроцедуры и лазерные процедуры.
Урологи медицинского центра Class Clinic занимаются следующими вопросами:
- Улучшение потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете
- Устранение проблем с эрекцией, а также профилактика эректильной дисфункции
- Лечение преждевременного семяизвержения (ранней эякуляции)
- Безоперационное (медикаментозное) лечение аденомы предстательной железы
- Лечение хронического и бактериального простатита с устранением поясничных болей
- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем
- Интимная косметология (удаление кондилом, папиллом)
- Циркумцизия (обрезание крайней плоти)
Запишитесь на приём к опытным урологам-андрологам:
1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
2. По телефону (4012) 33-44-55.
3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.
Срок действия акции: со 1.02.2020 г. по 29.02.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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