Надоело принимать таблетки от боли: устраним причины патологии, а не симптомы

Исходя из нашего огромного опыта реабилитации пациентов с острым и хроническим болевым синдромом — а за 16 лет работы в Калининграде у нас прошло десятки тысяч таких больных, — можно сделать вывод, что многие пациенты, пройдя целый ряд медицинских специалистов, получают только симптоматическое медикаментозное лечение (анальгетики, спазмолитики и т.п.), при этом эффект от данной терапии ограничен во времени — облегчение чувствуется, только пока препарат принимается.

Более того, данная терапия не влияет на причину болезни, а тем временем механизмы патологии продолжают переходить в более серьезные запущенные стадии и болезнь прогрессирует. При этом длительный прием фармсредств приводит к огромному количеству серьезных побочных последствий для организма, таких как гепатозы и гепатиты, гастриты и язвы желудка и пищеварительного тракта, проблемы с иммунитетом и аллергические реакции, развитие онкозаболеваний, сердечно-сосудистые проблемы и многое другое.









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