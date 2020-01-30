Надоело принимать таблетки от боли: устраним причины патологии, а не симптомы

Исходя из нашего огромного опыта реабилитации пациентов с острым и хроническим болевым синдромом — а за 16 лет работы в Калининграде у нас прошло десятки тысяч таких больных, — можно сделать вывод, что многие пациенты, пройдя целый ряд медицинских специалистов, получают только симптоматическое медикаментозное лечение (анальгетики, спазмолитики и т.п.), при этом эффект от данной терапии ограничен во времени — облегчение чувствуется, только пока препарат принимается.

Более того, данная терапия не влияет на причину болезни, а тем временем механизмы патологии продолжают переходить в более серьезные запущенные стадии и болезнь прогрессирует. При этом длительный прием фармсредств приводит к огромному количеству серьезных побочных последствий для организма, таких как гепатозы и гепатиты, гастриты и язвы желудка и пищеварительного тракта, проблемы с иммунитетом и аллергические реакции, развитие онкозаболеваний, сердечно-сосудистые проблемы и многое другое.




В Центре восточной медицины «Инь-Янь» опытный доктор найдет и объяснит вам причину вашей болезни и подберет для вас индивидуальную схему реабилитации с учетом особенностей конкретного организма и наличия сопутствующих заболеваний. После консультации и рефлексодиагностики, установления неврологического статуса и остальных необходимых методов для постановки правильного клинического диагноза вам откровенно расскажут, насколько вы сможете восстановиться в процессе реабилитации.

Наша первостепенная задача: распознать источник боли и других симптомов и устранить его причины!

В медцентрах «Инь-Янь» по всей РФ прием ведут только сертифицированные врачи! Деятельность лицензирована.
Спектр патологии, с которой обращаются к нам, огромен! Это более 300 самых распространенных заболеваний. Мы уже помогли тысячам пациентов и работаем только на результат.


Администратор ответит на все вопросы и запишет вас на консультацию и диагностику по телефонам: 
7 (4012) 36 88 77 и +7 (906) 217 999 7.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 906 217 99 97
191
На правах рекламы
Источник: Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь»
Есть мнение

С легкой руки премьера

Замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников о том, как вероятно был поставлен рекорд хищения из бюджета.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter