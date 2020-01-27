Михаил Зацепин: «Продажа янтаря на открытых торгах — наша большая победа»

Одной из самых тревожных новостей в региональной информационной повестке-2019 стало досрочное расторжение контракта Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) со стратегическим партнером из Китая. Однако по итогам прошлого года выручка предприятия заметно превысила показатель рекордного 2018-го. В планах на 2020-й — инвестировать в производство больше 1 млрд рублей и увеличить рабочие места. О результатах и перспективах «Новому Калининграду» рассказал генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

— В 2019 году Янтарный комбинат досрочно расторг контракт с китайской компанией Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology Co., Limited из-за нарушения обязательств по выкупу законтрактованного сырья. Ожидалось, что финансовые результаты по итогам года будут плачевными...

— А оказалось, все наоборот. Консолидированная выручка предприятия (с учетом входящего в структуру комбината АО «Янтарный Ювелирпром») в 2019 году, по предварительным подсчетам, составит 3,2 млрд рублей. В 2018 году выручка достигла показателя в 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль в прошлом году превысила 1 млрд рублей. Средняя зарплата на комбинате по итогам года составила 65 тысяч рублей. И для области, и в целом по стране это достаточно серьезный уровень.

— Хорошие показатели. Как удалось обеспечить размер чистой прибыли, сопоставимый с прошлым годом?

— Активной работой с контрагентами. Конечно, было сложно, потому что китайская компания должна была выкупить у нас 200 тонн янтаря. Были опасения, что плановые показатели по выручке мы не выполним. Обсудив создавшееся положение, председатель совета директоров Виталий Львович Мащицкий поставил конкретные задачи перед руководством комбината по поиску новых партнеров и выходу на новые рынки сбыта с тем, чтобы все плановые производственные и финансовые показатели за 2019 год были достигнуты. Что и было сделано.

Наш коммерческий отдел напряг все силы, начали искать новых партнеров — и в Польше, и в Литве, и среди российских компаний. В итоге все плановые показатели мы выполнили. Так можно сказать и в целом о результатах работы в 2019-м, который стал для комбината годом новых производственных рекордов. Комбинат добыл более 450 тонн янтаря, притом план по добыче был выполнен на два месяца раньше срока — 1 ноября мы поставили новогоднюю елку, как это принято у шахтеров. Это позволило уже с 1 ноября начать подготовку к новому добычному сезону в спокойном режиме, без аврала. Если сохранится такая же теплая погода, то в начале марта мы начнем добычу.

В прошлом году поставлены рекорды по добыче и переработке янтаря за смену — бригада добыла 8 тонн, а фабрика обогащения переработала 7,5 тонн сырья, чего не было в принципе никогда. Обычно показатели составляют в среднем 4–4,5 тонны за смену. Машинисты шагающего экскаватора за год перекинули 1,9 млн кубометров горной массы. Это рекорд и большая победа на имеющейся технике.

В 2019 году мы добыли 18 уникальных образований весом свыше одного килограмма. Это тоже достаточно хороший показатель. Самородки представим широкой публике и выставим на продажу в рамках V юбилейного Международного форума янтарной отрасли, который пройдет в Светлогорске с 18 по 21 июня этого года.







— А что касается стратегического партнера — вы по-прежнему в поиске?

— Мы пока думаем, кому давать звание стратегического партнера. В прошлом году весь янтарь был продан на открытых торгах — я считаю, это наша большая победа. Любая сделка, что на аукционах в Калининградской области, что на бирже «Санкт-Петербург», проходила в открытом режиме — каждый может посмотреть, кто купил, как и сколько. Более того, мы провели несколько дней открытых дверей, в том числе в присутствии прессы, когда производители могли вскрыть любую упаковку с янтарем и оценить качество сырья. Также мы ввели анкеты для покупателей, чтобы потом не возникало вопросов, которые, к сожалению, иногда возникают. В основном беспочвенно. В анкетах предлагается проставить комбинату оценки по шести параметрам — от компетенции сотрудников до соответствия качества продукции требованиям и условиям договора. Иногда бывают какие-то замечания, и мы их тут же устраняем.

— Кто все-таки выкупил объем янтаря, и какую долю в продажах сырья занимают иностранные компании?

— Российские переработчики выкупили более 250 тонн янтаря на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Иностранные — более 190 тонн янтаря примерно на ту же сумму. География поставок включает страны Европейского союза, в основном это государства Прибалтики, а также Турцию. Всего в 2019 году реализовано более 460 тонн янтаря-сырца.

— Какой объем из 250 тонн янтаря, проданных на внутреннем рынке, приходится на калининградских переработчиков?

— Всего 17,6 тонны на 119 млн рублей. Это общий объем янтаря, реализованного в 2019 году в рамках аукционов для переработчиков, проходивших в Калининградской области. Меня, как директора комбината, тревожит то, что объем продаж внутри региона совсем небольшой.

— Удивительное соотношение. Ведь именно в Калининградской области сосредоточена основная янтарная перерабатывающая промышленность.

— О чем и речь. При этом местные производители выкупают только часть от выставленного объема янтаря. Так, в прошлом году мы провели три аукциона для переработчиков. Выставили 32 тонны, а выкупили всего 16 тонн — половину. На двух аукционах для мелких предпринимателей предложили 2,4 тонны янтаря, реализовано 1,3 тонны. В рамках трех аукционов для художников продали только 30% от выставленного янтаря — 91 килограмм из 298-ти. Я думаю, есть доля истины в предположении, что местные производители в прошлом году пользовались услугами черных копателей, ныряльщиков.

Но, несмотря на то что на аукционах для калининградских переработчиков выкупается далеко не весь объем, мы, тем не менее, намерены увеличить их число. В 2020 году будет проведено по четыре аукциона для крупных производителей, представителей микробизнеса и художников. В рамках Форума янтарной отрасли состоится не только уже традиционный аукцион самородков весом свыше килограмма, а также инклюзов, но и аукцион достаточно крупных партий янтаря в улучшенном годовом срезе. Приобрести лоты улучшенного качества смогут только участники форума, а это прежде всего калининградские янтарщики. Так что мы как поддерживали, так и будем поддерживать местных производителей.







— Введение уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря уже сказалось на рынке?

Пока мы этого не ощущаем. Думаю, ближе к концу года будет видно, насколько переработчики готовы выйти из тени. Ведь некоторые янтарщики, как я уже неоднократно говорил, наводили тень на плетень, рассказывая, что покупают мелкий янтарь с рук по цене 500 рублей за килограмм, в то время как эта фракция на комбинате стоит 46 рублей за кило. Я считаю, что ужесточение законодательства придаст цивилизованный вид всей янтарной отрасли. В то же время сбор янтаря со дна моря без технических средств не запрещен. И в дальнейшем, я полагаю, мы сможем выработать механизм, который позволит комбинату скупать у населения янтарь, добытый неварварским способом.

— Идея интересная. Такой механизм прорабатывается?

— Пока это только мысли. Но думаю, такой механизм все равно будет. Люди собирают грибы и ягоды, и есть специальные сборные пункты. Можно найти янтарь на берегу, поэтому надо подумать, что с этим делать. Может быть, подумать вместе с областным правительством или с Госкорпорацией «Ростех».

— Ожидаете ли вы, что серьезные меры подстегнут интерес местных переработчиков к аукционам, в целом увеличат спрос на янтарь?

— Да, я думаю, что именно наш янтарь будет более востребован, и это откроет перед комбинатом определенные перспективы.

— К слову о перспективах. Готовы ли перезаключить контракт китайские партнеры?

— С Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology отношения закончились. Но в прошлом году я ездил в командировку в Пекин, встречался с представителями крупной китайской компании, которая по своим масштабам сопоставима с нашим акционером — российской государственной корпорацией «Ростех». Кстати, на нас эту компанию вывел департамент международного сотрудничества госкорпорации. Янтарный комбинат китайскую сторону заинтересовал, и они планируют приехать к нам в марте.

Мы также намерены активно продвигать свою продукцию в страны Ближнего Востока. У нас уже были поездки в Эмираты, в Катар, мы встречались с представителями Бахрейна. Ближневосточный рынок, а также Турция — это перспективное направление, может быть, альтернативное китайскому. Во всяком случае, туда мы могли бы поставлять серьезный процент добываемого янтаря, в том числе в качестве готовых изделий.

— О планах по расширению географии продаж в ближневосточном направлении вы заявили уже тем, что выставили на аукцион инклюзов в конце декабря 2019 года расшитые янтарем мусульманские платья.

— В публикации одного из местных сайтов по этому поводу было сказано, что директор Янтарного комбината ради денег готов сменить вероисповедание. Я скажу иначе: если к нам за янтарем приедут инопланетяне, то мы отпустим янтарь и инопланетянам.

Но хорошие перспективы есть и на внутреннем рынке. Мы провели переговоры с российской компанией по вопросу покупки больших объемов мелкой фракции янтаря. Причем они готовы заключить пятилетний контракт. Пока не скажу, что это за компания и чем она занимается — коммерческая тайна. Но если все получится, то такое взаимодействие будет выгодно всем — и комбинату, и этой компании, и местным переработчикам.





— В 2020 году комбинат планирует инвестировать в производство 1 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2019 году. Чем обусловлены эти планы?

Перед нами стоит задача по обновлению техники. Мы направим часть средств на «Янтарный Ювелирпром», потому что, согласно нашим стратегическим планам, надо увеличивать объем выпускаемой продукции. Наша дочерняя компания и в 2019 году дала рекордные показатели по выручке — порядка 300 млн рублей (в 2018 году — 170 млн руб.). Но нам не хватает оборудования, а самое главное — кадров. Нам предстоит увеличить численность сотрудников «Ювелирпрома» минимум на 50 человек. В перспективе к обработке янтаря мы планируем привлечь от 100 до 150 новых работников. Сейчас в компании трудятся около 200 человек.

— А что думают янтарщики по поводу конкуренции с государственной компанией? Расширяя свое производство, не потесните ли вы их с рынка?

— Когда-то Янтарный комбинат, добывая 900 тонн янтаря в год, полностью их и перерабатывал. А конкуренция — это двигатель и торговли, и искусства. Будем конкурировать в плане дизайна, будем учиться друг у друга. В то же время надо понимать, что даже российский рынок производители янтарных изделий освоили всего на 1–2 %. Сейчас с нами активно сотрудничает один предприниматель с Урала. Он рассказывает, что в Екатеринбурге, Челябинске, Перми — все это достаточно крупные города — много ювелирных магазинов, но ни в одном из них не представлены изделия из янтаря. Ни в одном православном магазине нет изделий церковной тематики с янтарем. Татарстан, Башкирия — там абсолютно не представлены янтарные изделия исламского направления.

Работы — непочатый край! Причем не требуется суперусилий с чьей-либо стороны. Производители Калининградской области могли бы спокойно работать на том же уровне, но выпускать продукцию в огромных количествах и продавать ее на основной территории России. Конечно, проще взять килограмм шаров белого янтаря, продать китайцу в Храброво, получить деньги и радоваться. Но у нас есть такие города, как Красноярск, Новосибирск, — вот в этом направлении надо работать.

Комбинат, кстати, уже работает. Мы планируем открыть фирменные магазины в Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке.







Комбинат объявил о проведении очередного аукциона 5 февраля, на который выставляются достаточно крупные партии янтаря общим весом в 30 тонн.

Это годовой объем с ежемесячной оплатой и ежемесячными же поставками. Мы считаем, что это как раз те гарантии производителям, которые позволяют им планировать свою деятельность. На самом деле в области очень много достойных янтарщиков, ювелиров. Такие производители, как Василий Симонов, Анатолий Бабир, семья Емельяновых, Вячеслав Дарвин, вписали свои фамилии в историю янтарной отрасли и прославляют Калининградскую область и Россию. Это действительно люди с большой буквы, которые продвигают национальный янтарный бренд, наше национальное достояние.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех работников янтарной отрасли с профессиональным праздником — Днем ювелира, который отмечается 31 января. Желаю всем творческих успехов, чтобы янтарная отрасль Калининграда развивалась, крепла и процветала.



