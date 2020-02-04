Штрафные санкции больше не страшны: ГК «Архив24» открывается в Калининграде

Проблема систематизации и хранения документации организаций в наше время становится все более острой.

Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»предусматривает прямую обязанность руководителей организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения.

Что мы видим на практике?

  • Риски штрафных санкций госорганов.

  • Картинки «многотомных собраний сочинений» на счетах в бухгалтерии и кадровых службах, более 40% общего объема которых не актуальны.

  • Потерю времени и трудовых ресурсов на обработку и поиск документов.

  • Расходы на оплату услуг и обучение штатных сотрудников.


Группа компаний «Архив 24» — это:

  • Профессиональные архивные услуги
  • Квалифицированные специалисты
  • Постоянное взаимодействие с государственными архивами
  • Эффективная система документооборота Вашей компании
  • Организация архива с «нуля» и абонентское обслуживание имеющегося архивного фонда.

Свыше 9 лет на рынке, профессиональная и успешная работа в Сибирском, Дальневосточном, Уральском Федеральных округах.

Среди наших клиентов более 100 компаний, таких как: ОАО «РЖД», МЧС России, ООО «РН-Ванкор», АО «Почта России», Государственная служба занятости, авиакомпания NordStar и многие другие.

Мы предлагаем комплексное решение задач по архивной обработке, переплету, уничтожению и хранению документации.


Ваши прямые выгоды:

  1. Экономия затрат
  2. Профессиональный подход к формированию архива
  3. Соблюдение норм законодательства и отсутствие штрафных санкций

Оказание услуг «под ключ», индивидуальный подход к каждому клиенту и решение даже самых нестандартных ситуаций.


Справка

Архив 24 Группа компаний

г. Калининград, ул. Стекольная, 48, оф. 5
+7 (4012) 52 07 78
www.архив24.рф
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Источник: ГК Архив 24
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