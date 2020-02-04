Штрафные санкции больше не страшны: ГК «Архив24» открывается в Калининграде

Проблема систематизации и хранения документации организаций в наше время становится все более острой.
Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»предусматривает прямую обязанность руководителей организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения.
Что мы видим на практике?
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Риски штрафных санкций госорганов.
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Картинки «многотомных собраний сочинений» на счетах в бухгалтерии и кадровых службах, более 40% общего объема которых не актуальны.
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Потерю времени и трудовых ресурсов на обработку и поиск документов.
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Расходы на оплату услуг и обучение штатных сотрудников.
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