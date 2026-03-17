Местное самоустранение

Уход от прямого диалога с жителями, самоустранение от проблем горожан, жизнь по какому-то собственному параллельному сценарию, в котором нет простых людей — вот то, что мы наблюдаем последние несколько лет на уровне так называемого местного самоуправления. Того самого, которое было призвано максимально приблизить власть к жителям.



Сейчас, наверное, мало кто уже помнит, что когда-то в нашей области существовали прямые выборы мэров и даже глав небольших поселков. И изрядно нашумевшую почти 19 лет назад историю конфронтации между Андреем Мироновичем, который был избран главой поселка Озерки, и губернатором-тяжеловесом Георгием Боосом. Проблема была в котельной, необходимой для отопления поселка — районные, а затем и областные власти считали, что выплатить огромную сумму за её строительство должны были жители через повышенный почти на 20% тариф. Местный глава настаивал, что местное поселение, доходов у которого «кот наплакал», не должно лезть в карман селян. Возможно ли такое сегодня? Вопрос риторический.

Сегодня власть, такое ощущение, воспринимает жителей городов и поселков не как людей, в интересах которых она должна работать. А как некую помеху, назойливых мух, мешающих ей (власти) реализовывать те планы, которые она считает единственно верными. Так, например, происходит с историческими заборами, которые сносят в городе. С застройкой в микрорайоне им. Космодемьянского, где за счет зелёных зон расширяет свои заводские мощности «Автотор». Так происходит с трамвайным движением: ну, собрали местные жители больше 3000 подписей в поддержку сохранения трамвайной выделенки на проспекте Победы. И что? В администрации посчитали, что вместо путей должна пройти дорога, и неважно, что это решение принималось без обоснований и расчетов. При явном уже понимании, что дополнительная автомобильная полоса не даст ничего, кроме новых пробок и загазованности. Правда, сейчас это решение якобы поставлено на паузу, но про паузу — лишь слова, а в документы уже вносятся коррективы, лишающие жителей проспекта Победы права на чистый воздух.

Особый цинизм — в истории с «общественными обсуждениями». Во время ковида публичные слушания, где раньше кипели страсти и сходились сотни людей, заменили на заочный формат. Ковид давно закончился, а запрет на живой диалог остался. Теперь это профанация: сроки сжатые, участники — только «избранные», из ближайших домов, мнения учитываются по остаточному принципу. Например, на Острове жители проигнорировали обсуждения новых детских садиков. Им правда неинтересно? Или они просто не знали про слушания? Или они давно поняли, что это фарс? Ведь даже когда в обсуждениях по проспекту Победы (там, где строят многоэтажку сестры председателя Заксобрания) приняли участие десятки людей и все были против, в правительстве просто пожали плечами. Зачем слушать? Власть сакральна. Раз она дана — так живи всласть и навязывай те решения, которые считаешь единственно верными. Народ? Да кому нужен этот народ... А обосновать законность своих решений власть имущим не составляет особых проблем — постановление принято, бумажка есть — значит, всё по закону.

Более того, местные же администрации вовсю судятся со своими же жителями, оказываясь по разные стороны баррикад. А прокуратура их поддерживает. Власть против людей? Нонсенс? Вовсе нет. Вспомните историю с земельными участками в Полесском районе, которые отбирают у добсросовестных покупателей только потому, что в своё время один из представителей власти решил на этом поживиться. Люди не виноваты. Но для прокуратуры имущественные интересы государства, по всей видимости, важнее, чем беды десятков граждан страны.

Забавно наблюдать, как «убеждения» муниципалов меняются в зависимости от того, кто сидит в кресле губернатора. История с Домом Советов — прекрасный тест на самостоятельность. Сначала его хотели реанимировать, потом снесли. Потом предложили Русский парк, теперь — национальный центр «Россия». Слышали мы за эти годы голос городских властей? Предложили они хоть раз спросить у калининградцев, что хотят сами горожане? Или просто молча кивали, глядя наверх? Выбор простой: либо ты голос людей, либо марионетка в руках очередного главы областного правительства.

Последствия такой политики мы ощущаем на себе ежедневно, когда стоим в утренних и вечерних пробках, платим огромные деньги за коммуналку, не можем попасть в поликлинику к врачу. Когда строятся новые микрорайоны без какого-то намека на нормальную транспортную и социальную инфраструктуру, а уютное побережье превращается в бетонные джунгли «стакана в третьей степени».

Обычно на такие заявления представители местной власти в последнее время смело отвечают: «Полномочия не наши, их в 2017-м забрали на Дмитрия Донского, 1». Мол, это там дают добро на высотки в зеленых зонах, где нет ни дорог, ни школ. Или наоборот — рисуют школу именно возле элитного ЖК, чтобы поднять стоимость квадратов. Что любопытно: до отставки Антона Алиханова эта тема была табуирована: местные администрации смиренно выслушивали проклятья жителей об очередной многоэтажке у них под окнами, не смея показывать пальцем на тех, кто реально за этим стоит. Понять муниципалитеты, наверное, можно: местные бюджеты нищие, как церковные крысы, самим не потянуть даже строительство детского садика, не говоря о других важных объектах. Когда в Советске Антона Алиханова привезли в трущобы, где запускали газ, он распорядился выделить городу из областного бюджета 100 млн на фасады. Немыслимые для любого муниципалитета деньги. После той истории среди муниципалов даже пошла шутка, что нужно водить губернатора по трущобам, чтобы тоже как-то умудриться получить крошки с барского стола. Потому, видимо, и сидят местные власти тише воды, ниже травы: скажешь лишнее, останешься вообще ни с чем.

Любопытно, что несколько нет назад на федеральном уровне была создана организация под говорящим названием «Диалог», которая развивала местные центры управления регионом — ЦУРы. Такие центры должны были выстроить схему общения с людьми в интернете, обязать местные администрации отвечать на вопросы, помогать решать проблемы. И отчитываться об этих проблемах «наверх». Но что-то, видимо, пошло не так. И ответы на жалобы людей в соцсетях теперь тоже всё больше напоминают обычные отписки.

Люди же потихоньку смиряются. Привыкают, что от них и правда ничего не зависит. Что они не участники, а статисты, плывущие по течению. А ведь 16 лет назад Калининград гремел на всю Россию. Митингами и «мандариновой ярмаркой», которые поставили точку в карьере Бооса. Но пришли иные времена. Тихие. Уже и не разобрать: то ли народ устал кричать, то ли власть наконец добилась своего — сделала людей бессловесными.

На фоне этого особенно цинично смотрятся внутриполитические бурления по поводу предстоящих осенью выборов в Госдуму, Заксобрание и Горсовет Калининграда. Значительная часть депутатов, стремящихся сохранить свои места, уже совсем скоро начнет хищно рыскать в поисках электората. Некоторых из «народных избранников» избиратели, наверное, увидят впервые за последние пять лет. Чтобы те, «заручившись поддержкой» народных масс, пообещав им золотые горы и исполнение любых желаний, затем снова отправились в свои параллельные миры в коридорах власти. И на следующие пять лет забыли о тех самых избирателях. Здесь просто стоит напомнить, что прямых выборов мэров у нас нет давно. Поэтому, наверное, стоит повнимательнее присмотреться к кандидатам в депутаты любого уровня. И понять, нужны ли они нам.

Оксана Майтакова