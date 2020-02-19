11 дней до окончания акции: 2 УЗИ и консультация андролога за 1 120 рублей

По 29 февраля действует скидка 20% на приём и обследование у уролога-андролога. УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, приём и консультация уролога стоят всего 1 120 рублей.           

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует каждому мужчине старше 40 лет регулярно проходить урологическое обследование для раннего выявления простатита, аденомы и онкологических заболеваний предстательной железы.

Урологи-андрологи медицинского центра Class Clinic работают в соответствии с рекомендациями Европейской Ассоциации урологов, которые основаны на комплексном подходе в лечении. Схема лечения включает в себя новейшие препараты на натуральной основе (которые показаны также для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом), современные физиопроцедуры и лазерные процедуры.



Урологи медицинского центра Class Clinic занимаются следующими вопросами:

- Улучшение потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете
- Устранение проблем с эрекцией, а также профилактика эректильной дисфункции
- Лечение преждевременного семяизвержения (ранней эякуляции)
- Безоперационное (медикаментозное) лечение аденомы предстательной железы
- Лечение хронического и бактериального простатита с устранением поясничных болей
- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем
- Интимная косметология (удаление кондилом, папиллом)
- Циркумцизия (обрезание крайней плоти)

Запишитесь на приём к опытным урологам-андрологам:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.


Срок действия акции: со 1.02.2020 г. по 29.02.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
www.class-clinic.com
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Источник: Class Clinic
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