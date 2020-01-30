Гарантированное новоселье: Акфен и «УКС» завершили строительство ЖК «Гарант-1»

Три современных многоэтажки возвели в микрорайоне «Сельма» за 2,5 года. Последний дом в переулке Рассветном строители сдали на 6 месяцев раньше установленного срока. Это событие отметили на веселом и ярком дворовом празднике, который состоялся 25 января на новой спортивной площадке.

Ключи новоселам вручили председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин, и.о. директора МКП «УКС» Марина Мезенцева и руководитель группы компаний «Акфен» Зейрали Байтаров.

— Мы сотрудничаем с компанией «Акфен» и вместе строим дома для калининградцев. Все дольщики довольны своими квартирами и дворами. Они пишут в социальных сетях благодарности строителям. Говорят, как красиво все построено и благоустроено и как качественно сделан жилой комплекс «Гарант 1», — рассказала Марина Мезенцева.

В новом жилом комплексе в общей сложности 376 квартир. Перед началом строительства осушали болото и заводили на территорию сети.

— Начинали здесь с нуля, работали с основаниями и фундаментами, и в целом результат получился положительный, — считает Артур Крупин. — Практически все квартиры уже приобрели своих хозяев. Новоселы довольны. Сейчас начнутся ремонты. Люди начнут создавать красоту, тепло и уют в своих квартирах. Я желаю всем удачи и огромных успехов в жизни. Хотелось бы, чтобы жильцы подружились, и пусть здесь всегда царит атмосфера добрососедства, как на этом празднике двора.

Это замечательное событие приурочили ко дню рождения Зейрали Байтарова. Артур Крупин, Марина Мезенцева и жильцы от души поздравили руководителя компании с именинами.

Администрация города и правительство области уделяют особое внимание вопросам помощи обманутым дольщикам. По поручению главы города комитет архитектуры и строительства и подведомственное ему МКП «УКС» прилагают все силы для решения ситуации, в которой оказались дольщики злополучных ООО «Калининграджилстрой» и ООО «Трест № 1».







Стоит отметить, что группа компаний «Акфен» входит в пятерку крупнейших застройщиков Калининграда и помогает городским властям решать проблему обманутых дольщиков.

МКП «УКС» совместно с АО «Акфен» восстанавливает права пострадавших участников долевого строительства. Планируется, что все 236 пострадавших дольщиков до конца 2020 года будут обеспечены квартирами либо получат денежные компенсации.

— Люди были в беде, по 15-17 лет ждали свои квартиры. И мы рады, что помогаем им вступить в новую радостную жизнь. Сейчас мы строим жилой комплекс на ул. Маршала Жукова. В новом комплексе будет более 25 тыс.кв. метров жилья. Также наша компания «Акфен» строит сегодня такие комплексы, как ЖК «Янтарный» по ул. Елизаветинской, ЖК «Солнечный Город» — тоже на ул. Елизаветинской, д. 47. Это финальная стадия реализации этого колоссального по объёму объекта. 25-этажные дома в ЖК «Калининград-Сити» по ул. Гайдара, 90, и ЖК «Премьера» по ул. Космонавта Леонова. Предложений много, поэтому мы можем предложить каждому его уникальную и лучшую квартиру. Со своей стороны хочу поблагодарить за поддержку и помощь городскую администрацию, МКП «УКС» и наших субподрядчиков. Общими стараниями наш город с каждым днем становится все краше и краше.

Кстати, рядом с новостройками областные и городские власти планируют построить поликлинику и школу на 2 тысячи детей. Сельма станет еще удобнее для проживания горожан, в том числе семей с детьми.

Бухгалтер Ирина вместе с мужем-полицейским и двумя дочками ютились в однокомнатной квартире. С покупкой более просторного жилья им помогли родители, также они вложили свои сбережения и использовали материнский капитал.

— Я сейчас в декретном отпуске, моей младшей дочке 9 месяцев. Теперь можно еще детей заводить, — говорит счастливая молодая женщина. — Новая квартира нам очень нравится. Мы остановили на ней выбор за хорошую планировку. Здорово, что внутри двора есть и детская, и спортивная площадки.

В новую многоэтажку готовятся переехать и инженер Елена вместе с десятилетним сыном.

— Мы сейчас живем с моими родителями. Свою двухкомнатную квартиру выбрали еще на этапе строительства. Планировка отличная, — рассказала Елена.

— У меня будет своя комната с компьютером, — не скрывает своего ликования подросток. На празднике двора он уже опробовал новую спортивную площадку, подтянулся на штанге и погонял с мальчишками мяч. Затем он вместе с другими детьми принял участие в различных конкурсах и получил за это подарки и воздушные шары. Пока детей развлекали аниматоры и шоу Трансформеров-Автоботов, взрослые делали фотографии, выкладывали их в социальных сетях и распечатывали карточки на установленном во дворе инстапринтере.

— Мы постарались, подарить жителям комплекса веселый и душевный праздник. Когда сдадим комплекс на ул. Маршала Жукова, тоже устроим хороший и добрый праздник двора, — пообещал руководитель группы компаний «Акфен» Зейрали Байтаров.