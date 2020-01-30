В Калининграде запускают сервис по доставке продуктов из супермаркетов

Вслед за сервисами такси и заказа еды в жизнь калининградцев приходит услуга доставки продуктов из супермаркетов. Как отмечается в работах американских исследователей, в среднем женщины тратят 95 часов в год на походы в продуктовые магазины. 30 января крупнейший российский сервис доставки товаров первой необходимости из супермаркетов «СберМаркет» начнет работать в Калининграде и позволит оставлять больше времени на общение с близкими или хобби.

Это очередной онлайн-магазин?

Нет. Речь идет о помощи жителям Калининграда в покупке продуктов в городских супермаркетах. Сотрудники сервиса постоянно находятся на территории магазина, чтобы быстро комплектовать и отправлять заказы. Сборщики проходят специальное обучение, где им рассказывают, как выбирать самые разные категории товаров, сдают квалификационные тесты и только после этого допускаются до сборки реальных заказов. Они отбирают самые свежие продукты с полок магазина (срок годности не должен превышать 50% от общего). Если на полке не окажется заказанного товара или он не будет соответствовать стандартам качества, сотрудник сервиса свяжется с клиентом и согласует замену.

Если же клиент все же останется недоволен доставленным товаром, деньги за него вернут в течение суток.



В каких магазинах можно покупать товары?



На начальном этапе сервис будет осуществлять доставку из торговой сети Metro. Для оформления заказа карта клиента не понадобится.

Заказы будут доставлять в течение 2 часов в удобное время, с 9 до 23.00. До конца февраля доставка будет бесплатной.



Насколько популярны сервисы доставки продуктов из супермаркетов?

В России через «СберМаркет» регулярно приобретают товары 160 тыс. человек в 33 городах России. Средний чек составляет 4,5 тыс. руб., а наиболее популярными продуктами заказов являются бананы, молоко, помидоры, туалетная бумага и курица.

По оценкам экспертов, популярность подобных сервисов в ближайшие годы должна сильно возрасти. По оценке крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group на 2019, на заказ еды в интернете приходилось около 0,2% всех продаж продуктов питания в России. К 2029 году ожидается рост доли онлайн-продаж более чем в 20 раз — до 4,5%.

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Приложение